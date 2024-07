Schluss mit kindisch! Childish Gambinos neues (und leider letztes) Album

Wie man sein künstlerisches Alter Ego besser nicht in den Ruhestand entlassen sollte? Wie Eminem etwa, der sein inneres Enfant terrible Slim Shady unlängst nur mit XL-Cringe-Faktor abzuschütteln verstand. Auch Kollege Donald Glover hat mit 40 genug von der Infantilität – sein Musiker-Alias Childish Gambino wird mit dem Album „Bando Stone And The New World“ auf eine letzte Runde geschickt.

Die Gefahr, dabei in eine Art Niveau-Abwärtsspirale zu geraten, ist indes gering. Zu reflektiert wirkte der Universalist bislang auf seinen multidisziplinären Erkundungstouren als Musiker, Schauspieler und Filmemacher. So verdichtete sein Serienmeisterwerk „Atlanta“ ab 2016 die Black Experience zur schicksalhaften Horrorkomödie mit surrealem Einschlag, das zornige „This Is America“ wurde durch sein radikales Video zu einem der Polit-Songs der 2010er-Jahre. Dass Donald Glover sich selbst ebenfalls sehr gut findet, bewies er im „Interview Magazine“ 2021, als er sich im Gespräch gleich selbst die Fragen stellte.

So ist Understatement auch nicht die Qualität, die man mit Gambinos Schwanengesang assoziieren würde: Die neue LP, die auch als Soundtrack für einen SciFi-Film fungieren soll, strotzt vor „großen, hymnischen Songs“ (Glover), mit denen man die finale Stadiontour angemessen bestreiten könne. Schon die Vorab-Singles – der griffige Indie-Rock-Kracher „Lithonia“ und der luftige R’n’B-Schmeichler „In the Night“ – lösten dieses Versprechen in Form potenter Ohrwürmer ein.