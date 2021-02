Gut gegen Sommerhitze: Game of Thrones, Fargo und Altes Geld

Aus Italien kommen derzeit die interessantesten TV-Serien. Eine davon ist die brutale Mafiaserie „Gomorrha“. Die andere heißt schlicht und einfach „1992“. 1992 ist das Jahr der italienischen Zeitenwende, in der das Antikorruptionsprogramm Mani pulite (Saubere Hände) in Kraft getreten ist. Aber bei „1992“ handelt es sich um keine Erfolgsgeschichte. Die Politserie zeigt, wie die Zerschlagung der Korruption in Italien eben nicht zu einer gerechteren Gesellschaft geführt hat, sondern erst das Berlusconi-System ermöglicht hat. Dagegen wirken die gestylten Politiker in der US-Serie „ House of Cards“ wie traurige Statisten. In „1992“ geht es um nichts weniger als die Wahrheit.