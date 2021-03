Silberstaub im Himmel: In memoriam Peter Patzak, 1945–2021

Wenn er an Wien im Kino denke, „nicht an das alte Wien oder das Wien nach dem Krieg, sondern an die ruhige, moderne Stadt“, schrieb Regisseur Martin Scorsese 2009 im Vorwort eines Buchs, das Peter Patzak gilt, „dann sehe ich sie durch Peters Augen“. Tatsächlich kann man Wien in den Filmen Patzaks, etwa in dem Thriller „Situation“ (1973, am Drehbuch hatte Oscar Bronner mitgeschrieben) oder in „Zerschossene Träume“ (1976), auf ganz eigenwillige Weise neu erleben: Patzaks Blick galt nicht dem Bekannten, sondern dem Übersehenen.

Seine stärkste Phase als Filmemacher erlebte er früh, sie reichte von den mittleren 1970er-Jahren bis in die frühen 1980er. Nach ein paar experimentellen Arbeiten, auch Trash- und Exploitation-Filmen („Parapsycho – Spektrum der Angst“, 1975) verabreichte Patzak gemeinsam mit dem Autor Helmut Zenker, den er schon in der Schule kennengelernt hatte, dem österreichischen Fernsehen im Hochsommer 1976 ein Aufputschmittel mit ungeahnter Langzeitwirkung. „Hartlgasse 1a“, der erste Film der „Kottan ermittelt“-Reihe, servierte den Wiener Miserabilismus in tragikomischer Schärfe und die polizeiliche Arbeit als ultrarealistische Farce. Die Titelfigur, den Major Adolf „Dolferl“ Kottan spielte zunächst Peter Vogel (in den legendären beiden ersten Episoden), 1978 übernahm Franz Buchrieser die Rolle, die er 1980 an Lukas Resetarits weiterreichte.