Skandal um Rosie: K-Pop-Star Rosé von Blackpink und ihr Solo-Debüt

Der Druck, unter dem „Rosie“ nun veröffentlicht wird, ist hoch, er besteht darin, der Welt ein „wahres Ich“ zu zeigen, „die echte Rosie“ in all ihrer Normalität – und zwar im Kontext eines Hochoktan-Marketingkonzepts. Was soll da schon schiefgehen?

© Getty Images for Coachella/Emma McIntyre/Getty Images for Coachella Blackpink beim Coachella Valley Music And Arts Festival 2023

K-Pop funktioniert, ganz grundsätzlich und strukturell, als vollintegriertes Popkultur-Rundumpaket – ein Prinzip, von dem zum Beispiel auch Taylor Swift viel gelernt hat. Pikanterweise ist Swifts alter, im Streit geschiedener Produzent Scooter Braun inzwischen in leitender Funktion für HYBE tätig, das marktbeherrschende K-Pop-Unternehmen des Über-Produzenten Bang Si-hyuk alias „Hitman Bang“. Die von Bang erfundene Boygroup BTS hat vor allem in Sachen Fan-Arbeit neue Maßstäbe gesetzt und ihre zig Millionen Anhänger (die BTS-„Army“) mit einem sehr effektiven Kundenbindungsprogramm an sich gezogen. HYBE ist nicht nur ein Musiklabel, sondern darüber hinaus auch Talenteschmiede, Ausbildungsstätte, Produktions- und Marketingbetrieb sowie – und das unterscheidet es am stärksten von herkömmlichen Musiklabels westlicher Prägung – auch ein Multi-Plattform-Entertainmentgigant, in dem die eigenen, aber auch fremdlizenzierte Musik-Gruppen ein maßgeschneidertes Netzwerk von Streaming-, Chat-, und Videodiensten bedienen.

K-Pop richtet sich dezidiert und sehr viel intensiver als westlicher Pop an Superfans, die ihren Idolen eben nicht nur nebenbei zuhören, sondern sie zentral in ihr Alltags- und Konsumleben integrieren. Loyalität wird zu barer Münze und die über alle tatsächlichen Entfernungen hinweg sehr glaubhaft vermittelte Intimität in der Beziehung zwischen Popstar und Fan zum Goldstandard.

Damit wird aber auch ein Mikro-Management sämtlicher Details wichtig. K-Pop-Idole sind nicht nur Musiker, sondern auch Content Creator und Influencer in eigener Sache, Fans können an dieser Welt durch persönliche Nachrichten, exklusive Releases, besondere Streams oder Merchandise-Sammlerstücke teilnehmen – das Hochindustrielle wird als Einzigartiges verpackt und die Megashow zum Kammerkonzert verdichtet. Das einzelne Idol gibt sich menschlich, funktioniert aber als Ware.

Das hat, insbesondere für die betroffenen Künstlerinnen, natürlich Schattenseiten. Von ebendiesen handelt über weite Strecken auch „Rosie“. Die vorab ausgekoppelte Single „Number One Girl“ (in 34 Ländern Platz 1 der iTunes-Charts) ist nach Angaben der Künstlerin in einer intensiven Selbstzweifelskrise entstanden und vertont mit bescheidenem Balladen-Ballast einen starken, unerfüllten Wunsch nach Bestätigung: „Tell me that I’m special, tell me I look pretty (…) tell me I’m that new thing, tell me that I’m relevant.“

Immer wieder verhandelt Rosé auf „Rosie“ die toxischen Situationen und Gefühle, in denen sie sich im Lauf ihrer K-Pop-Jahre wiedergefunden hat. Die britische Zeitschrift „i-D“ analysierte treffend: „Ihr neues Album spinnt aus Verletzlichkeit Pop-Gold.“ (Auch das übrigens ein längst bewährtes K-Pop-Erfolgsrezept; schon BTS haben mit pseudotherapeutischer Innenschau ihre fan credibility aufgebaut).