Splatstick von seiner schönsten Seite: Schon einmal davon geträumt, dem Arbeitskollegen den Garaus zu machen? In „Mayhem“ wird der Traum endlich Wirklichkeit. Ein Virus verwandelt brave Schreibtischarbeiter in einem Großraumbüro in eine mordende Masse – und im 9-to-5-Job gibt es endlich kein Halten mehr. Beat ‘Em Up!