Srebrenica-Drama "Quo Vadis, Aida?": Im Minenfeld

Die serbische Schauspielerin Jasna Đuričić beherrscht diesen Film mit Präsenz, Energie und purer Hingabe. Eine ähnlich wilde und faszinierende Heldin wird man im zeitgenössischen europäischen Arthouse-Kino kaum finden. Žbanić hatte mit Đuričić schon gearbeitet, in ihrem Film "For Those Who Can Tell No Tales" spielte sie 2013 eine kleine Rolle. Đuričić hatte bislang kaum Filmhauptrollen, aber als wagemutige Theaterschauspielerin ist sie sehr bekannt. Žbanić schrieb die Rolle nicht speziell für sie, aber es dauerte "etwa drei Minuten, ehe wir uns auf sie geeinigt hatten",berichtet die Regisseurin vom Casting.



Der Bosnier Hasan Nuhanović, 53, Autor jenes autobiografischen Buchs, das als Grundlage für das Drehbuch diente, kritisierte Jasmila Žbanić vor einem Jahr öffentlich: Sie hätte seine Familiengeschichte zu stark fiktionalisiert und Details der Vorgänge in und vor dem Camp verfälscht. Nuhanović war UN-Übersetzer, seine Familie wurde aus dem Lager gewiesen, sein Bruder ermordet. Žbanić sagt, sie sei vorab mit ihm übereingekommen, dass sie seine Geschichte transformieren müsse, aber am Ende sei dies wohl doch zu schmerzhaft für ihn gewesen.



Žbanić: Ich weiß, dass man den Schmerz der Opfer nicht eins zu eins auf die Leinwand bringen kann. Mir war immer klar, dass ich die Intensität ihrer Emotionen allenfalls andeuten können würde. Die Gefühle einer Mutter, die ihren Mann und ihre Söhne verloren hat und seit 25 Jahren deren Knochen finden will, kann man in 100 Filmminuten beim besten Willen nicht zu fassen kriegen.



Aber die Kunst hat andere Möglichkeiten, um unter die Haut oder ans Herz zu gehen. Der bloß dokumentarische Weg führt leider nicht dazu, ein großes Publikum zu involvieren. Ich benutzte eine Menge der Fakten, die sich in Hasans Buch finden. Sein Input war enorm. Er half mir, emotional zu begreifen, wie diese Leute sich fühlten. Aber ich musste mich von seiner Story auch wieder wegbewegen , um ihre Bandbreite zu entfalten. Er sagte etwa, serbische Busfahrer hätten niemals geweint. Ich wollte aber zeigen, dass es auch Serben gab, die den Bosniern Empathie entgegenbrachten. Hasans Kritik resultiert aus seinem Schmerz. Er schrieb sie auf Facebook nieder-und eine Frau aus Srebrenica kommentierte, dass sie einen weinenden Busfahrer persönlich erlebt habe. Um Ambivalenz in der Figurenzeichnung ist Žbanić bemüht. Sie kritisiert die Blauhelme, aber sie verdammt sie nicht. Sie zeige nur, was sie herausgefunden habe: Das seien Menschen, die nicht in der Lage waren, Entscheidungen zu treffen. Sie seien desorientiert, hilflos gewesen. Es habe unter den holländischen UN-Soldaten solche gegeben, die mit den serbischen Truppen kollaborierten, und andere, die dies verweigerten. All das habe sie in den Dokumenten und in Zeugenaussagen gefunden.