Starker Start der 79. Filmfestspiele in Venedig: Schmerz der Frauen

Tizza Covi und Rainer Frimmel („La pivellina“; „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“), deren „Vera“ in der fein kuratierten Nebenschiene „Orizzonti“ lief, setzen damit ihren inzwischen etablierten Stil fort: In bestechend fotografierten Kompositionen (Covi/Frimmel drehen grundsätzlich nur mit analogem Filmmaterial) bauen sie ein zunächst dokumentarisch wirkendes Filmporträt erstaunlich unangestrengt zu einer fiktionalen Erzählung aus, in der sich das „Reale“ unauflöslich mit dem „Artifiziellen“ liiert. Und es gelingt ihnen, von einer Frau zu erzählen, auf die man am Ende mit völlig anderen Augen schaut.

Todd Fields Inszenierung ist weit weniger direkt, eher abweisend in seiner (nichtsdestoweniger faszinierenden) Form. Er hat, um für seinen Film eine stimmige Dramaturgie zu finden, in Wien angerufen und die Editorin Monika Willi engagiert, die fast alle Arbeiten Michael Hanekes geschnitten hat. Und tatsächlich kann „Tár“, trotz bombastischer Orchestersequenzen und auftrumpfender Kunstfotografie, den Einfluss Hanekes nicht leugnen: Die elliptischen Erzählweisen und die weit offenen Interpretationsräume sprechen eine eindeutige Sprache.

Weniger ernst geht es in jener Netflix-Produktion zu, mit der das Festival am Mittwoch vergangener Woche eröffnet wurde: Noah Baumbachs Adaption des postmodernen Romans „White Noise“, 1985 publiziert von dem US-Schriftsteller Don DeLillo, katapultiert sein Publikum in die grellbunt reimaginierte Ära der 1980er-Jahre, um mit einem sichtlich lustvollen Ensemble (Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle) die vielen fast prophetisch anmutenden Aktualitäten freizulegen, die sich in der Buchvorlage finden: Medienwahnsinn, Verschwörungstheorien, Apokalypsenpanik und die Abgründe des akademischen Lebens. „White Noise“ ist zu gleichen Teilen heiter, anstrengend und visionär.