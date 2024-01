Störsignale des Begehrens: Sofia Coppolas Elvis-Demontage und Catherine Breillats Tabu-Romanze

Von einem anstoßerregenden Liebesverhältnis berichtet auch die französische Provokationsagentin Catherine Breillat, die nach zehn Jahren Kinopause mit „Im letzten Sommer“ (Kinostart: 11.1.) nun ein bemerkenswertes Comeback hingelegt hat. In der Amour fou zwischen einer erfolgreichen Anwältin um die 50 (Léa Drucker) und ihrem Teenager-Stiefsohn (Samuel Kircher) verhandelt die Regisseurin auch die Kollision von erlernter (Selbst-)Kontrolle und adoleszenter Zerstörungswut – und bezieht einiges an Spannung aus der Heimlichkeit einer Affäre, die für alle Beteiligten desaströs enden könnte. Breillat Blick auf das klinische Oberschichtsleben ihrer Heldin an der Seite eines unberechenbaren Ehemanns (brillant: Olivier Rabourdin) eignet etwas Süffisantes, Chabrolhaftes. Dieser so trügerisch sommerliche, in Wahrheit sehr frostige Film führt vor, wie die Störsignale des Begehrens umweglos in den Irrsinn führen können; in „Priscilla“ hingegen, in den Boudoirs von Graceland, sind sie bloß plätschernde Hintergrundmusik.