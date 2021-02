Thomas Petritsch von Granada: Was ich vom Leben gelernt habe

Man muss auf die Musik vertrauen können. Richtige Reibereien brauchen wir nicht. So unterschiedlich die Band-Charaktere sind, so unterschiedlich bringen wir uns auch in die Musik ein. Man muss sich nur bei den wesentlichen Punkten einig sein: Wie soll die Platte klingen, was ist der richtige Sound, welche Stimmung, welches Gefühl wollen wir transportieren – und was wollen wir mit der Musik erreichen? Meistens reicht es, wenn wir einfach drauflosspielen.