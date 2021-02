Dirk von Lowtzow: "Ich dachte, nur Peter Handke wohnt im Elfenbeinturm"

profil: 2010 haben es die ewigen Außenseiter Tocotronic erstmals an die Spitze der Charts geschafft. Sind Sie im Mainstream angekommen? von Lowtzow: Also wirklich! Das war doch nur einem Zufall geschuldet. Unser einziges Nummer-eins-Album, „Schall & Wahn“, ist so seltsam, so kryptisch und aggressiv, dass es gar nicht in die damalige Zeit gepasst hat. Für eine Band wie Tocotronic, mit seiner kleinen treuen Hörerschaft, heißt so ein Zufallserfolg leider noch nicht, dass man im Mainstream angekommen ist. Auf der anderen Seite sind wir wohl ein zu schrulliger und anarchischer Haufen, um aus uns noch eine massenkompatible Brand zu machen.