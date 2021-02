Trump & Putin im Pop

Die US-Indieband Death Cab for Cutie nahm diese entzückende Episode zum Anlass für das Stück "Million Dollar Loan“, in dem es natürlich um Hybris geht, um Verblendung und verschobene Perspektiven, aber auch um die ewige Hilmar-Kabas-Frage: Was reimt sich eigentlich auf Trump? Ewige Musikkritiker-Frage: Was lernen wir daraus? Vorschlag zur Güte: Der Schlaf der Vernunft gebiert tolle Popsongs.