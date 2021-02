TV-Serie „The Deuce“: Das Geschäft mit den Körpern

In "The Deuce" wird die Geschichte vom Sexgeschäft zum nostalgischen Gesellschaftsporträt. Simon, der seine Karriere als Gerichtsreporter in Baltimore begann, legt seinen Fokus auf die arbeitende Klasse. Es geht ihm um Frauen wie Candy, um kleine Barmänner und Zocker (James Franco in einer Doppelrolle), die unterbezahlten Polizisten von der Sitte, die Pimps, die zu ihren Frauen härter sein müssen, als ihnen lieb ist. Die Frage die sich stellt: Wer verdient von wem – und warum?