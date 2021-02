TV-Serie "The Romanoffs": Familie ist alles

Auch dem Schöpfer dieser süchtig machenden Serie, den US-Regisseur Matthew Weiner, dürfte der Abschied von der Madison Avenue nicht leicht gefallen sein. Was also machen gegen das Herzeleid? Abstand gewinnen, in die Zukunft schauen, raus in die Welt gehen. Für „The Romanoffs“ (Amazon Prime), eine Anthologie über die Nachfahren der russischen Zarenfamilie, hat der 53-jährige Regisseur und Drehbuchschreiber gleich in sieben unterschiedliche Länder gedreht und mit einem formidablen internationalen Schauspielensemble (Marthe Keller, Inès Melab, Aaron Eckhart) eine Serie entworfen, die eigentlich gar keine sein möchte.