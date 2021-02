"Twin Peaks" Staffel 3: Auf einen Kaffee mit Special Agent Cooper

Epochale Serien wie "The Wire“, "Die Sopranos“ und "Lost“ lassen keinen Zweifel: Die Nullerjahre brachten die Renaissance der Fernsehserie. Der Mut der Produzenten, gepaart mit entsprechender Autoreninspiration, betonten nur noch die traditionelle Unlust des US-Mainstreamkinos an Wagnissen. Ihren Ursprung fanden die klugen Serienmacher in der von Regisseur David Lynch und Autor Mark Frost 1990 konzipierten Krimiserie "Twin Peaks“.