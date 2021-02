"Twin Peaks"-Staffel 3: Schrecken ohne Ende

Nach den ersten beiden der insgesamt 18 neuen Folgen ist überraschend, dass die Erzählstränge kaum in Twin Peaks spielen. Wie zum Gruß schaut Lynch nur kurz in dem nebelverhangenen Kaff vorbei; die wirklichen Ereignisse finden woanders statt. Bereits nach wenigen Minuten springt die Handlung in ein hermetisch abgeriegeltes Versuchslabor in New York City, der grausige Ritualmord eines angesehenen Highschool-Rektors erschüttert derweil ein verschlafenes Städtchen in South Dakota und in der Spielerstadt Las Vegas werden Geschäfte mit dem Teufel gemacht.