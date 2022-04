Ulrich Seidls "Rimini": Eine Winterreise

profil: Gab der Schauspieler Michael Thomas, der ja ein bestechender Amateur-Crooner ist, den Anstoß für die Konzeption von „Rimini“?

Ulrich Seidl: Die Idee dieses Films und dieser Figur war immer Michael Thomas.

profil: Schon in Ihren frühen Filmen findet sich viel Schlagermusik. Was genau sehen Sie darin?

Seidl: In meinem Elternhaus hörten die Dienstmädchen während der Hausarbeit gern Schlagermusik. In den 1970er-Jahren dann lauschten wir Samstagabend natürlich der Hitparade, dort tauchten neben der Popmusik auch deutsche Schlager auf. Das hat mich also immer begleitet. Und ich war dabei, als Michael Thomas erstmals öffentlich sang; wir saßen, als wir „Import Export“ vorbereiteten, eines Abends in Ushgorod in der Ukraine in einer Bar, da spielte eine Zweimannband und berieselte die Leute. Michael stand plötzlich ungefragt auf, nahm sich das Mikrofon und fing an, Songs wie Sinatras „My Way“ zu singen. Es war faszinierend zu sehen, wie er in Sekundenschnelle das Publikum fesseln konnte. Das war mein Ur-Erlebnis zu dieser Idee. Von da an wollte ich Michael Thomas und seine Art zu leben mit der Biografie eines Schlager singenden Entertainers verbinden. Zunächst planten Veronika Franz und ich diese Geschichte für einen Episodenfilm über Massentourismus, der aber unrealisiert blieb. Richie Bravo wäre da in einem Ferienresort, einem All-Inclusive-Club, der Entertainer gewesen. Jahre später fiel mir diese Geschichte wieder ein.