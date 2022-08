Valentin Schwarz: „Wir surfen in ganz anderen Klangwelten.“

2017, zwei Jahre vor besagter Pressekonferenz, gewann Schwarz in Graz den vom hiesigen Wagner-Verband ausgerichteten Regiewettbewerb „Ring Award“, der bereits Stefan Herheim („Parsifal“, 2007) sowie Tobias Kratzer („Tannhäuser“, 2019) den Weg auf den Grünen Hügel mitgeebnet hatte. Eine Auszeichnung, der ein kühner Coup folgte: Schwarz, der bis heute jugendhafte Theatermann mit fülliger Lockenpracht, drückte der in Graz weilenden Bayreuth-Chefin und Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner ein fertiges „Ring“-Konzept in die Hand. Wagner soll nicht wenig überrascht gewesen sein.

An den „Ring Award“-prämierten Österreicher erinnerte sich Wagner, als der Bayreuth-Intendantin bereits in der Vorplanung für die Saison 2020 mindestens drei Personalien für die neue, besonders einprägsam geplante Tetralogie, die im Festspielhaus an sechs Tagen über die Bühne zu gehen hat, abhandengekommen waren. „Kinder, schafft Neues“, hatte anfänglich der Ahnherr verkündet, und so schlug die Stunde des Valentin Schwarz.

Bekanntlich kam aber alles anders. Mitte März 2020 trat der erste Corona-Lockdown in Österreich in Kraft, in Deutschland folgte der öffentliche Shutdown unmittelbar darauf. Die Bayreuther Festspiele fielen pandemiebedingt ins Wasser; der „Ring“ musste auf 2022 verschoben werden, weil die Sängerinnen und Sänger für 2021 bereits andere Probenverpflichtungen eingegangen waren.