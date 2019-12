Videopremiere: Violetta Parisini – "Mehr Sein"

Nach acht Jahren veröffentlicht die Musikerin Violetta Parisini ihr Lebensabschnittsalbum „Alles Bleibt“. Die Videopremiere zum Song "Mehr Sein" gibt es exklusiv auf profil.at.

„Ich kann nicht mehr sein als ich bin“, singt Violetta Parisini in ihrer neuen Vorabsingle und macht sich frei von falschen Erwartungshaltungen, Leistungsversprechen und dem unbedingten Funktionieren-Wollen. Die Welt dreht sich weiter, immer schneller, Schnee, Regen, die Blumen und der Sommer – alles zieht vorbei, nur die Musikerin sitzt still. Ehrgeiz entfalten? Geld und Erfolg haben? Das Haus am See, die Eigentumswohnung mit Blick über die Stadt. Wer will das schon, und für wen überhaupt. „Ich kann nicht mehr wollen als ich will“, singt Parisini in „Mehr Sein“ (Videoregie: Verena Soltiz) und weiß, wenn man nichts mehr sagen, tun oder erreichen will, soll man besser einfach lossingen.

Das neue Album der Musikerin, das sie mit Hilfe von Crowdfunding in Eigenregie veröffentlicht, hat sie komplett in Deutsch eingesungen - auch das ein Bruch in ihrem Schaffen. „Alles Bleibt“ ist ihr erstes Album in acht Jahren, und es ist voller Songs, die nicht zufällig so entstanden sind: die Stimme steht stets im Mittelpunkt, die Texte sind direkt, aus dem Bauch und aus dem Herzen, es geht um die großen Fragen, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, aber auch um die feinen Nuancen, um das Licht, das sich seinen Weg durch die Dunkelheit kämpft. Parisini singt von Konflikten und Liebe, von übergroßen Kinderfreuden und der Schwere einer Depression. „Alles bleibt“ ist im besten Sinne ein Lebensabschnittsalbum. Liebe und Schmerz liegen eben dicht beieinander.

Das Album „Alles Bleibt“ erscheint am 28. Februar. Ein erstklassiger Grund sich auf 2020 zu freuen.

© Anita Schmid

