Wahn im Korb: Der neue „Joker“-Film als Gaga-Tristesse-Musical

Lady Gaga kommt in diesem Unterfangen eine entschiedene Rolle zu: Sie verschiebt den Akzent ins Musikalische, Fantasierte, traumtänzerisch Stilisierte. Ihre Figur, Harley Quinn (in nächster phonetischer Nähe zum „Harlekin“), stammt wie der Joker selbst aus dem DC-Comics-Batman-Universum. Barbie-Darstellerin Margot Robbie verkörperte die Power-Clownin Quinn in der „Suicide Squad“-Filmserie, allerdings ganz anders, viel manierierter als Gaga.

Contact Madness

Unter einer Folie à deux versteht man übrigens eine wahnhafte Störung, die in Partnerschaften vom weniger kranken Teil der Beziehung übernommen werden kann. In der Amour fou zwischen Joker und Quinn, die Ersterer hinter Gittern kennenlernt, breitet sich dieser Kontaktwahn schnell aus – und entlädt sich in aufwendig inszenierten Musicalszenen, in denen eine Reihe klassischer Songs wie „Get Happy“, „World on a String“ und „Gonna Build a Mountain“ von Phoenix und Gaga in fragile Duette verwandelt werden. Sein Film, sagt Regisseur Phillips überraschenderweise noch, sollte so wirken, als sei er von Wahnsinnigen inszeniert worden („Die Insassen leiten ihre Psychiatrie“). Das infernalische Paar taucht in der fiktiven Großstadt Gotham City in Fantasywelten ab, in denen Judy Garland, Gene Kelly und Fred Astaire zu lauern scheinen. Im Kern des Films aber wird die depressive Struktur einer untergehenden Massenunterhaltungsindustrie offengelegt: „That’s Entertainment“, singt der Joker höhnisch und lässt das schauerliche Gelächter eines misshandelten Killers hören.