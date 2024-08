Filmprofessur gestrichen: An der Wiener Angewandten wächst der Unmut

An der Wiener Universität für Angewandte Kunst gärt es gegenwärtig. Seit ein paar Wochen kursiert eine Petition, in der die HochschülerInnenschaft der Angewandten in deutlichen Worten gegen die Nicht-Nachbesetzung der Professur für Film- und Medienwissenschaft protestiert. Professorin Gabriele Jutz muss Ende September in Pension gehen, sie hatte die einzige theoretische Bewegtbildprofessur am Haus; ihrem Ansinnen, zwei weitere Jahre im Amt zu bleiben, wurde nicht entsprochen.

Petra Schaper Rinkel, seit Herbst 2023 als Nachfolgerin Gerald Basts Rektorin an der Angewandten, kommentiert das Auslaufen der Filmprofessur auf profil-Anfrage so: Dieser Beschluss sei nicht von ihr und ihrem Rektorat gefällt worden. Das Auslaufen dieser Stelle sei bereits 2020 im damaligen Entwicklungsplan festgehalten worden. „Wir haben eine Professur für Medientheorie, Lehrstuhlinhaber ist seit 2021 Clemens Apprich. In der Abteilung Medientheorie wird weiterhin der Bereich Bewegtbild abgedeckt, wobei das Thema auch in anderen Abteilungen, etwa in der Klasse für Fotografie, der Klasse Design und narrative Medien oder den Transkulturellen Studien zeitgemäß verankert ist. Wenn wir uns in Zukunft mit algorithmischen Systemen befassen, wird Bewegtbild naturgemäß ein zentrales Thema sein.“

Von „Abdecken“ könne nicht die Rede sein, hält Gabriele Jutz der Rektorin entgegen. Apprichs Team werde ab kommendem Semester vermutlich aus nur einer Assistenz-Teilzeitstelle und einigen wenigen externen Lehraufträgen bestehen. Und: Die genannten Klassen seien (bis auf die Transkulturellen Studien) „künstlerische Studienrichtungen, die ihrerseits Bedarf an Theorie anmelden“.

An der Angewandten sind die Fächer Malerei, Skulptur, Architektur, Fotografie, Design und Grafik zu belegen. Film findet man dort nur noch implizit. Dies erscheint, gerade angesichts einer seit Jahrzehnten international konkurrenzfähigen Experimentalfilmszene in Österreich, ein wenig unverständlich. „Der Beschluss, die Stelle von Frau Jutz auslaufen zu lassen, wurde unter Gerald Bast und dem damaligen Senat gefällt“, konkretisiert Schaper Rinkel. „Es gab für dieses Thema, in dem Frau Jutz ihre Verdienste hat, keinen Lehrstuhl oder eine Klasse. Sie war eine Vertragsbedienstete, die zur Assoziierten Professorin gemacht worden war. Diese Stelle läuft aus.“ Würde man sie nachbesetzen, „müssten wir andere Schwerpunkte und Angebote, die den Studierenden auch wichtig sind, streichen, denn ein Wachstum der Universitäten ist im Augenblick vonseiten des Ministeriums nicht vorgesehen. Unser Motto lautet ja: ,Zukunft öffnen’. Das muss auch mit jüngeren KünstlerInnen und ForscherInnen verbunden sein. Unsere Angebote werden sich nach den heutigen künstlerischen Praktiken ausrichten, nach dem, was in Zukunft Avantgarde sein wird.“

Schaper Rinkels Bekenntnis zur „zeitgemäßen Form“ zweifelt Jutz an: „Brauchen wir keine Geschichte des Bewegtbilds mehr? Warum wäre eine theoretische Auseinandersetzung mit Film, Video, Expanded Cinema und experimentellen Filmformen ,unzeitgemäß’?“ Sie verwehre sich „entschieden dagegen, das Fach der Film- und Medienwissenschaft für obsolet zu erklären“. Es sei äußerst bedenklich, längst überholt und auch simplistisch, lediglich das „Neue“ als zukunftsweisend zu betrachten.