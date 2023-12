Wermutstropfen ins Herz: Wie die Maria-Lassnig-Stiftung ein Millionenerbe verwaltet

Ab 1940, während des Naziterrors, studierte Maria Lassnig an der Akademie der bildenden Künste Malerei, eckte mit ihren Farbexperimenten an, blieb in ihrer Arbeit jedoch sonst eher konventionell. 1945 kehrte sie nach Klagenfurt zurück – und erlebte ihren ersten Modernitätssprung: Die fast schon brutale Intensität eines Selbstporträts im Halbakt, dessen bewusste Halbfertigkeit bis heute fasziniert, zeugt davon. Ihre Mutter mietete ein kleines Atelier für sie an, Maria Lassnig sollte es als Porträtmalerin zu baldigem Wohlstand bringen. Aber das interessierte sie nicht. Lieber zog sie zurück nach Wien, befasste sich mit dem Surrealismus und reiste mit ihrem Liebhaber, dem zehn Jahre jüngeren Arnulf Rainer, mehrmals nach Paris, wo sie die Abstraktion entdeckte. Sie kontaktierte dort Paul Celan und den verehrten Surrealisten André Breton, der auf Lassnig und Rainer aber enttäuschend bürgerlich wirkte. Stattdessen entdeckten sie die US-Malerei, die Wut und Ausdruckslust von Tachismus und Action Painting.

Das prekäre Leben, das Lassnig bis in ihr siebtes Lebensjahrzehnt geführt habe, sei „ein partieller Mythos“, erklärt Pakesch. „In ihrer frühen Kindheit lebte sie in Armut, aber ab den späten 1920er-Jahren war die Bäckerfamilie Lassnig wohletabliert. Das war eine Existenz im Kleinbürgertum mit Aufstiegschancen; Maria besuchte immerhin die Ursulinen in Klagenfurt, da war eine große gesellschaftliche Ambition. Und sie hatte bereits mit zehn Zeichenunterricht.“

Um das Sammeln, Sichern und Ausstellen geht es Pakesch auch in dieser Funktion noch: Er führt Lassnigs Bücher, Fotos und Briefe vor: Manches aus ihren Beständen – „wenn auch verblüffend wenig“, wie er sagt – sei auf der Strecke geblieben auf all den Reisen und Umzügen der rastlosen Künstlerin, irgendwo zwischen Kärnten, Wien, Paris und New York. Ihre Gemälde seien jedoch immer relativ sicher gewesen, auch weil sie lange mit ihren wichtigen Bildern der 1960er- und 1970er-Jahre reiste: „Sie führte die zusammengerollten Leinwände stets mit sich. Sie litten dabei übrigens nicht. Leinwandbilder sind erstaunlich geduldig.“

1968 zog Lassnig nach New York, ging – ein wenig naiv – davon aus, dass sie im Walt-Disney-Konzern unterkommen werde. Das Kino rückte ins Zentrum ihres Denkens, 1970 belegte sie einen Zeichentrickfilmkurs an einer New Yorker Kunstschule, begann damit, Animations- und Experimentalfilme zu realisieren. 1974 gründete sie ein Frauenfilmkollektiv; unter ihren Kombattantinnen fand sich auch die Künstlerin Carolee Schneemann. „Als Filmemacherin kam sie in New York besser durch“, meint Pakesch. „Alles war offener, frischer, neuer, feministischer.“ Ihre Malerei dagegen kam im kunstchauvinistischen New York nicht an, ihr Rückgriff auf den Realismus ödete sowohl die Kunstkritik als auch die Galeristenszene an. Dennoch entstanden gerade in den 1970er-Jahren einige ihrer wichtigsten, pointiertesten und konzentriertesten Bilder, ihr Werk jener Ära blieb jedoch schmal. Lassnig arbeitete unbeirrt weiter, in alle für sie denkbaren Richtungen, ihre Schaffenskurzformel lautete: „Lieber penetrant als elegant.“

Unter ihrer Nichtwahrnehmung in Wien litt Lassnig massiv. Ihre erste größere Ausstellung in der Galerie nächst St. Stephan hatte sie 1960. Die Gruppe um Monsignore Mauer – darunter Wolfgang Hollegha, Josef Mikl, Markus Prachensky und Arnulf Rainer – nannte sie verächtlich die „Stephansbuben“, berichtet Pakesch. „Auf der Einladungskarte ist sie mit aufgemaltem Schnurrbart zu sehen, in dem Zusammenhang verwendete sie auch den Namen ‚Mario Lassnig‘. Das war schon ein Statement.“

In der Wiener Bohème der 1950er-Jahre schon, erzählt Pakesch, habe Lassnig den Status der interessantesten Künstlerin gehabt, auch weil sie technisch derart virtuos gearbeitet habe. „Ich malte besser als so mancher Mann“, sang Lassnig in ihrer „Kantate“ – und das war noch eine Untertreibung. Denn tatsächlich war sie besser als alle anderen. Aber die Wiener Avantgarde drängte Künstlerinnen systematisch ab. Lassnig alliierte sich mit Künstlern wie Padhi Frieberger und Oswald Wiener, wurde zu einem inoffiziellen Mitglied der Wiener Gruppe. Lassnigs Idee der „Body Awareness“, einer streng subjektiven Malerei der Körperempfindungen, tauchte bereits in den 1950er-Jahren auf. „Sie suchte stets die intellektuelle Herausforderung, auf höchstem Niveau“, so Pakesch. „Der junge Oswald Wiener gab ihr vieles aus der Philosophie mit. Sie las Ernst Mach, befasste sich mit Erkenntnistheorie, hatte den Austausch mit der Wiener Gruppe.“

Inzwischen steht Peter Pakesch im Stiegenhaus, vor Tür 15; das schwere Metallportal, hinter dem zudem ein Schiebegitter liegt, ist so gut gesichert, dass er vier Anläufe braucht, um sich Eintritt zu verschaffen. Der große weiße Raum, in den wir schließlich treten, ist eine Art Museumszone, architektonisch gestaltet vom Büro Artec. Rund 20 Lassnig-Gemälde hängen, trennscharf beleuchtet, an den Wänden – drei, vier Dutzend mehr sind im Inneren zweier weißer Kuben versteckt, befestigt an mobilen Stellwänden. Natürlich ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus Lassnigs Werk: Ein Vielfaches lagert in dem Wiener Depot einer Spedition, dessen Standort Pakesch, wohl auch aus Sicherheitsgründen, nicht nennen will.

Der Schauraum in der Gurkgasse aber, in dem wir stehen, soll demnächst auch einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ab Mitte Jänner soll man sich über die Website der Stiftung für einen Termin, der jeweils Freitag nachmittags angeboten werden wird, anmelden können. „First come, first served“, sagt Pakesch lakonisch. An diesem Ort habe Maria Lassnig bis zu ihrem Tod die meisten ihrer Bilder hinter einem Holzverschlag gelagert; über die Jahre waren einige der Werke durchaus verkommen. Eine Gruppe von sechs oder sieben Bildern erschien sogar so desolat, dass sie diese wegwerfen wollte. Pakesch konnte sie daran hindern und die Werke restaurieren lassen. „Unsere Bestände umfassen, sehr grob geschätzt, über 200 Gemälde, zudem wohl gut über 1000 Zeichnungen. Lassnig hatte in Sachen Lagerung kaum Standards eingehalten, weder klimatisch noch sicherheitstechnisch. Und versichert waren die Arbeiten auch nicht. Wir begannen dann damit, alles zu sichern und zu restaurieren. Jedes Bild wird voll überholt, gereinigt und optimal wiederhergestellt. Die Bilder müssen langfristig haltbar bleiben.“

Das Testament der alten Dame

Maria Lassnig habe Pakesch erstmals 2002 gefragt, ob er sich vorstellen könne, ihr Erbe zu verwalten. „Sie machte immer wieder Änderungen, welche Leute in den Vorstand sollten. Am Ende gab es eine nicht alphabetische Liste, auf der mein Name ganz oben stand.“ Das Gründungsdokument der Stiftung ist zugleich Lassnigs Testament; sie hatte keine Nachfahren, ihr gesamtes Vermögen ging an die Stiftung, die nun dafür zuständig ist, Lassnigs Werk zu konservieren, zu beforschen, zu präsentieren, zu vermitteln. Man fördert Dissertationen, erstellt ein detailliertes Werkverzeichnis. Ein hoch dotierter Maria-Lassnig-Preis wird biennal an Leute vergeben, die sich etwa in der Mitte ihrer Karriere befinden – auch dies ein Wunsch der Künstlerin.

Förderungen der öffentlichen Hand nimmt die Stiftung nicht in Anspruch: „Es ist nicht nötig, sich in Abhängigkeiten zu begeben. Die Stiftung kann sich selbst tragen.“ Durch Werkverkäufe nämlich. Die Lassnig-Bestände wurden streng klassifiziert: „Die Hälfte ist Kernsammlung und wird nicht verkauft. Die andere Hälfte teilt sich in jene Werke, die nur für Museen bestimmt sind, und in solche für den freien Verkauf an bedeutende Privatsammlungen.“ Es sei wichtig, am Kunstmarkt, bei Messen etwa, Flagge zu zeigen, meint Pakesch: „Wenn eine Gegenwartskünstlerin dort nicht präsent ist, bleibt sie unsichtbar.“ Auktionen werden nicht von der Stiftung beliefert. Viel wichtiger ist die Unterbringung von Lassnig-Arbeiten in bedeutenden Museen. Denn sie ist – im Gegensatz zu Österreich – noch zu wenig präsent in großen internationalen Sammlungen und Museen. Die Preise gestaltet die Stiftung in Abstimmung mit jenen Galerien, die als Zwischenhändler fungieren – und der Marktwert Lassnigs steigt immer noch ständig. Siebenstellige Summen für wichtige Lassnig-Werke sind heute keine Seltenheit mehr. Im Juni 2021 lukrierte eines ihrer großformatigen Gemälde von 1980, das den Titel „Wilde Tiere sind gefährdet“ trägt, im Wiener Dorotheum fast 1,4 Millionen Euro.