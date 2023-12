Wider alle Vernunft: Der Höhenflug des Trickfilmateliers Studio Ghibli

Gemeinsam mit Suzuki sowie dem „Heidi“-Regisseur und Produzenten Isao Takahata gründete Miyazaki im Juni 1985 Studio Ghibli, benannt nach einem nordafrikanischen Wüstenwind, dessen Gluthitze fortan durch die Trickfilmbranche wirbeln sollte. Miyazaki wusste, dass er sich unabhängig machen musste: Die japanische Filmindustrie interessierte sich nicht für seine detailbesessenen Produktionen, für einen Künstler, der Arbeitskraft, Zeit und Geld in die Effizienz winzigster visueller Effekte investiert. Und er ist im Wesentlichen bei seiner Art des Produzierens geblieben, setzt weiterhin auf handgezeichnete Vorlagen und Hintergründe, die er inzwischen zwar für hochauflösende Imax-Projektionen und Dolby-Soundsysteme digital optimieren lässt. Aber die spürbare Basis des Miyazaki-Kinos ist analog. Kostenschonend ist das keineswegs. „Der Junge und der Reiher“ sei der teuerste Film, der jemals in Japan hergestellt wurde, sagt Produzent Suzuki, ohne konkrete Summen zu nennen.

So unwahrscheinlich dies klingen mag, wenn man Miyazakis Werk ein wenig kennt:Aber am Beginn seiner Aufstiegs stand ein großäugiges, von der Autorin Johanna Spyri um 1880 erdachtes Kinderidol aus den Schweizer Alpen, das man im Japanischen „Haiji“ nennt. Als layout artist und Szenendesigner arbeitete Miyazaki in den frühen 1970er-Jahren, nach einer Dekade der Lehrjahre im japanischen Trickfilmgeschäft, an 52 Folgen der arglosen Anime-Fernsehserie „Heidi – Kindheit in den Bergen“ mit, die zu einem globalen Exportartikel wurde, in Japan nach wie vor geliebt wird und für einen unvermindert starken fernöstlichen Schweiz-Tourismus sorgt.

Miyazaki wird in wenigen Tagen 83 Jahre alt; von seiner Profession verabschiedet hat er sich bereits mehrmals, zuletzt vor zehn Jahren, im September 2013, nach seinem Film „Wie der Wind sich hebt“, einer biografischen Fantasie über den Flugzeugkonstrukteur Jirō Horikoshi und dessen Rolle im Zweiten Weltkrieg. 2018 trat Miyazaki von seinem Rücktritt zurück und veröffentlichte seine nächste Arbeit, den Kurzfilm „Boro the Caterpillar“. Die Strapazen des Filmemachens seien hoch, sagen alte Mitstreiter wie der Produzent und Ghibli-Co-Gründer Toshio Suzuki; er brauche jedes Mal ein paar Jahre, um sich wirklich zu erholen und neuen Arbeitswillen zu mobilisieren.

Seit „Totoro“ sind Miyazakis Filme stetig komplizierter und dynamischer geworden; die äußeren Erscheinungen sind instabil, Dinge und Figuren in gespenstischer Transformation begriffen. Diese Werke setzen meist im Alltäglichen an, in einem Diesseits, das jedoch nur der Außenposten eines vertrackten und fremden Universums ist, in das es vorzudringen gilt. Binnen Minuten wandeln sich die Szenarien ins Fantastische, vor Ekel- und Horroreffekten, selbst blutigen Ereignissen schreckt der Regisseur nicht zurück. Auf seltsame Weise aber bleiben seine Erzählungen stets der Wirklichkeit verbunden, stehen mit einem Bein, während der Irrsinn wütet, auch in der wiedererkennbaren Realität. Es sind moderne Märchen mit einem alternativen moralischen Gestus, in denen shintoistische Folklore, westliche Hochkultur und starkes Umweltbewusstsein verquirlt werden, spirituell und transzendent.

Zu Miyazakis unumstößlichen Meisterstücken ist „Chihiros Reise ins Zauberland“ (2001) zu zählen. Das Oscar-gekrönte Werk gehört zu profitabelsten japanischen Filmen aller Zeiten, es spielte weltweit mehr als 357 Millionen Dollar ein. Die surrealistische Zuspitzung in der Beschreibung bizarrer Zwischenwelten voller wilder Kreaturen kam hier erstmals zu voller Blüte: Die junge Titelheldin muss, gestrandet in einem von Phantomen bevölkerten und einer Hexe tyrannisch geleiteten Vergnügungspark, in einem Badehaus für Geister und Monster arbeiten, um ihre in Schweine verwandelten Eltern zu retten.

Wie lebt ihr? Wie sollte man leben? Diesen Daseinsfragen stellt sich Miyazakis neuer Film schon in seinem – von einem (inhaltlich anders gelagerten) Roman des Autors Genzaburō Yoshino abgeleiteten – Originaltitel („Kimitachi wa dō ikiru ka“). Der Elfjährige, der seine geliebte Mutter 1943 infolge eines Bombenangriffs auf ein Tokioter Spital verloren hat, muss mit seinem Vater und dessen neuer Frau, der Schwester seiner Mutter, aufs Land ziehen. Ein dreister Graureiher, der in den nahe gelegenen Teichen sein Unwesen treibt, beginnt die Trauer des Buben zu stören: Stalking im Vorbeiflug. Hinter dem Gefieder des pelikanartigen Tiers lauert, man ahnt es früh, ein verschlageneres Wesen, das den Buben in eine Art Hades, zu seiner totgeglaubten Mutter führen will.

Der Sprung ins Unbewusste liegt in diesen Filmen immer näher, als man denkt; die vage Sehnsucht nach einer verlorenen Welt, die schon (und vielleicht insbesondere) Kinder in sich fühlen, ist manifest. Hinter den brüchigen Oberflächen einer von Miyazaki höchst sinnlich dargestellten Natur lauert Surreales, Verzauberndes, aber eben auch Beängstigendes.

Die geradezu wahnwitzig sich verzettelnde, privatmythologisch unterfütterte Story des Films führt, über das unscheinbare Portal in einem verlassenen Turm, in Parallel- und Jenseitswelten, in denen Kolonnen menschenfressender Riesensittiche leben, aber auch Piraten und Halbgötter sowie die Seelen Ungeborener und Toter. „Der Junge und der Reiher“ ist eine mysteriöse, labyrinthisch angelegte Coming-of-age-Fabel, entstanden wie unter Halluzinogenen. In Japan kam Miyazakis neuer Film im vergangenen Sommer ganz ohne Publicity ins Kino. Man veröffentlichte keinen Trailer, keine Fotos, gab keine Interviews, keine Produktionsnotizen oder Inhaltsangaben weiter. Ein einziges Poster ließ man affichieren.

Als der Film unlängst, am 8. Dezember, auch in Nordamerika anlief, geschah etwas Unerhörtes: „Der Junge und der Reiher“ setzte sich an seinem Eröffnungswochenende, gestartet in über 2200 Kinos, an die Spitze der Kinocharts. Dort, wo üblicherweise Superhelden-Normblockbuster oder auf Familienbreitenwirkung abzielendes Schokoladenfabrik-Entertainment aufscheinen, stand plötzlich ein rätselhaftes Existenz-Anime aus Japan: die Nummer eins in der US-Filmindustrie. Wie das?

Mit Miyazakis Witz und Bildgewalt ist dies nur teilweise zu erklären. Es scheint, als gierte die Welt nach einer komplexeren Art der Fantasy als jener, die uns Disney, Marvel und Pixar so dienstfertig unterbreiten. Zwei Wochen nach seinem nordamerikanischen Kinostart hält „Der Junge und der Reiher“ bei US-Einspielergebnissen von rund 27 Millionen Dollar. Weltweit sind es bereits an die 120 Millionen. In Frankreich hat der Film bislang fast 1,5 Millionen Menschen erreicht. In vielen wichtigen Regionen, etwa in Italien und Deutschland, wird die Produktion erst Anfang 2024 zu sehen sein. Auch in Österreich ist der Kinostart mit 4. Jänner fixiert, die Ticketvorbestellungen laufen auf Hochtouren, wie eine Nachfrage im Wiener Filmcasino bestätigt: Allein dort zählt man schon jetzt mehr als 2600 vorverkaufte Eintrittskarten, etwas Vergleichbares sei nie da gewesen. Und das ist nur eines der vielen österreichischen Kinos, in denen Miyazakis Werk angeboten werden wird. Zwei Golden-Globe-Nominierungen hat der Film bereits in der Tasche, die Oscars werden folgen.

Ode an den Bleistift

Bis heute arbeitet Miyazaki mit seinen rund 100 Angestellten im Ghibli-Hauptquartier im Tokioter Vorort Koganei als Zeichner, er hat sich – im Gegensatz zu Walt Disney – nie zum bloßen Studiochef gemacht und das Filmemachen an andere delegiert.