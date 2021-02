Wolfgang Möstl: Was ich vom Leben gelernt habe

Man braucht keinen großen Lebensplan. Bei meiner Musik weiß ich nie, was am Ende rauskommt. Die Lust am Herumexperimentieren treibt mich an – das geht in alle möglichen Richtungen und ohne Grenzen. Wenn ich an neuen Songs schreibe, habe ich nie die Absicht, ein ganzes Album zu veröffentlichen. Das passiert eher beiläufig.