Zäsur und Zensur: von der Spaltung der Kunstszene durch den Nahostkrieg

Der politische Aktivismus zur Destabilisierung Israels treibt einstweilen bizarre Blüten. Und nicht wenige sind bereit, dafür ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Die US-Theoretikerin Judith Butler, als queer-feministische Postkolonial-Denkerin und Pionierin der Gender Studies berühmt, hat das Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 unlängst öffentlich als „bewaffneten Widerstand“ verharmlost, zu einem legitimen Freiheitskampf umgedeutet. Was da geschehen sei, „war kein Terroranschlag und kein antisemitischer Angriff“, sondern einer „gegen Israelis“, einer, der ihr, Butler, wohlgemerkt „nicht gefallen“ habe; aber es sei „ein Aufstand gegen den Zustand der Unterwerfung, gegen einen gewalttätigen Staatsapparat“ gewesen. Und Beweise dafür, dass die Hamas Frauen vergewaltigt, Babys hingerichtet habe, müssten erst noch erbracht werden, fügte Butler an.

Die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz zeigte sich darüber „fassungslos“. Butlers Worte seien „die antifeministischsten Aussagen, die ich je gehört habe“, und dies von einer Ikone der Queer-Bewegung und „angesichts der massiven sexuellen Gewalt, die israelische Frauen durch Hamas-Kämpfer erlitten haben, angesichts der Berichte der Presse, der Anwälte, der Ärzte und NGOs, die diese Missbräuche dokumentierten, angesichts der verbreiteten Bilder einer getöteten jungen Frau, die unter den Gesängen der Menge in den Straßen von Gaza präsentiert wurde“. Tatsächlich spricht so etwas wie Verblendung und Wirklichkeitsverweigerung aus manchen aktuellen Statements zur Lage im Nahen Osten.

Zu den wenigen, die gegenwärtig noch eine gegenseitige Verständigung fordern, gehört der israelisch-deutsche Historiker Meron Mendel, Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank. Er plädiert für eine Kultur der Kritik, nicht des Verbots. Das Boykottieren und Gegenboykottieren führt, wie die vergangenen Monate gezeigt haben, ins Leere. Es gehe um einen „moralischen Kompass“, sagte Mendel vor wenigen Tagen, zu Besuch in Wien bei der linken „People’s Summit“-Tagung, wo er in einer von Ruhe und Verständnis getragenen Podiumsdiskussion mit dem palästinensischen Künstler und Aktivisten Osama Zatar feststellte: Er sei immer „für die progressiven Kräfte, für Gerechtigkeit und das Miteinander, unabhängig von Nationalität oder auf welcher Seite der Grenze man lebt.“ Die Spaltung innerhalb der Linken betrachtet Mendel mit Besorgnis. Wenn eine linke Galionsfigur wie Butler eine ihr eigenes Volk unterdrückende Terrororganisation als „Teil der Globalen Linken“ bezeichne, sei dies ein „absoluter moralischer Bankrott“; denn gerade auch jüdische Frauen auszunehmen von der feministischen Theorie, sei eben „keine linke Position, sondern ein moralisches Vertigo“.

Die Auseinandersetzungen über die Zulässigkeit scharf israelkritischer Positionen sind alles andere als neu; allein in den vergangenen vier Jahren erregte dieses Thema viel mediale Aufmerksamkeit – von der Antisemitismus-Debatte um den kamerunischen Philosophen Achille Mbembe, der 2020 wegen seiner Kritik an Israel ins Kreuzfeuer geriet, bis zu den weitreichenden Verwerfungen um indonesische Judenhass-Cartoons während der Documenta in Kassel zwei Jahre später.

Eine heikle Frage steht hinter all diesen Debatten: An welchen Punkten gehen die legitime Kritik an Israels Regierung, am Zionismus, und auch die Forderung nach sofortiger Einstellung aller kriegerischen Handlungen in Gaza in Antisemitismus über? Der Weg in diesen Vorwurf führt über einen schmalen Grat, denn oft erscheinen die Argumente in diesem alarmistischen Krieg der Begriffe viel zu leichtfertig gewählt. Ist Israel ein „imperialistischer Apartheidstaat“, wie viele derzeit behaupten? Wird gerade ein „Genozid“ in Gaza begangen?

Für eine Abrüstung der Begriffe tritt Meron Mendel ein: In seinem Buch, das er Anfang 2023 „Über Israel reden“ genannt hat, gebe es einen Satz, der viele Leute provoziert habe: „Palästinenser und Israelis haben den gleichen Sinn für Humor – und jene, die am leidenschaftlichsten für unsere Anliegen kämpfen, haben nicht die leiseste Ahnung von der Situation vor Ort.“ Diesen Leuten gehe es „um Selbstbestätigung, nur um das Gefühl, recht zu haben, hundertprozentig auf der richtigen Seite zu stehen. Alles, was ihnen nicht in den Kram passt, wird ausgelassen, ignoriert, aussortiert. Solche Freunde, die uns bloß instrumentalisieren, brauchen wir nicht. Wir brauchen Freunde, die nicht denkfaul sind, die an die Leute vor Ort denken.“ Wer seien denn die Menschen, die am 7. Oktober ermordet wurden, fragt Mendel: Es seien Leute wie Vivian Silver, eine Ikone der israelischen Friedensbewegung, die mit ihrer Gruppe „Transport to Recovery“ zahllose Menschen aus dem Westjordanland und Gaza zur medizinischen Behandlung nach Israel gebracht habe. „Wir brauchen einen differenzierten, menschenrechtsorientierten Blick auf diese Region.“ Einen Blick wie jenen Vivian Silvers.

Doch davon ist die internationale Kunst- und Kulturszene weit entfernt. Wir seien „Zeugen einer immensen Simplifizierung, gerade im Kulturbereich“, meint der Wiener Schriftsteller Doron Rabinovici (siehe Interview ab Seite 29). In der Kunst sei es oft so, dass Böses und Gutes stark vereinfacht werden, „das mag gute Geschichten ergeben“. Eine nennenswerte Linke sei kaum noch vorhanden, sagt Rabinovici. „Sie hat viel an Spielraum verloren. Sie existiert kaum noch als Vision, funktioniert nur noch als Ressentiment. Dieses linke Ressentiment hat es geschafft, in die gesellschaftliche Mitte zu wandern. Nur im Feld der Kunst kann eine linke Vision noch Geltung beanspruchen. Im ökonomischen Feld und in den Machtverhältnissen der Politik hat sie kaum noch etwas zu sagen. In der Kunst hat sie Narrenfreiheit.“

Aber wie genau äußert sich diese Freiheit im kulturellen Feld? Eine Rundschau in fünf Fallstudien.

Fall eins: Die Wiener Festwochen

Erst unlängst hat sich der neue Intendant der (am 17. Mai startenden) Wiener Festwochen, der Regisseur Milo Rau, mit dem Eklat um seine Einladung des griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis ohne größere Not viel öffentliches Misstrauen eingehandelt. Nun hat er angekündigt, sein Festival für ein Kunstprojekt zu nutzen, für das er die „Freie Republik Wien“ ausrufen will. Rau hat, neben vielen anderen, die französische Literaturnobelpreisträgerin und BDS-Unterstützerin Annie Ernaux, die das Israel-freundliche Deutschland boykottieren will, und den griechischen Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis – er unterzeichnete die Petition gegen den Israel-Pavillon der Biennale (siehe Fall zwei) und weigert sich standhaft, die Hamas zu verurteilen – in den „Rat der Republik“ berufen.