Die Zehn Gebote der „Star Wars“-Apostel

Dass das Blockbusterkino heute vor allem in Fortsetzungsgeschichten verharrt, hat seinen Ursprung in George Lucas’ „Neuer Hoffnung“ von 1977. Fast vier Jahrzehnte später – und ohne Lucas – nimmt das Prinzip nun Überlichtgeschwindigkeit auf. Mit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney geht „ Star Wars“ nicht nur in Fortsetzung, sondern in Serie. Neben der neuen Trilogie sind noch diverse weitere „ Star Wars“-Filme geplant, die im Jahrestakt produziert werden und – nach dem Vorbild der Marvel- oder DC-Superheldenfilme – diverse Nebenfiguren und -schauplätze ausschlachten sollen. In postmoderner Theoriesprache: Der Text wird zum Intertext – und der Film zum Markenprodukt. Lawrence Kasdan, der legendäre „ Star Wars“-Drehbuchautor, wird im Magazin „Wired“ mit dem schrecklichen Satz zitiert: „Hier ist Spielraum für Millionen unterschiedlicher Künstler und Geschichten. Fast wie im Buddhismus: ‚ Star Wars‘ kann alles sein, was du willst.“ Und wann du willst.