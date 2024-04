Media-Analyse 2023: Über eine Viertelmillion Menschen lesen profil

259.000 Menschen lesen wöchentlich profil, das entspricht einer nationalen Reichweite von 3,4%. Das geht aus der aktuellen Media-Analyse 2023 hervor. Mit einem Wechsel an der Redaktionsspitze nach 25 Jahren, mit neuen, investigativen Konzepten und digitalen Formaten konnte das investigative Redaktionsteam eine positive Entwicklung in der relevanten Leserschaft verzeichnen: 6,6% Reichweite in der gehobenen sozialen A-Schicht und einen Akademikeranteil von 29,4% in der Leserschaft.

Hohe Leser-Blatt-Bindung in der Bundeshauptstadt

48% der profil Leser:innen leben in Wien und Niederösterreich, den beiden Bundesländern, in denen die investigative Redaktion überdurchschnittlich punktet. Die Blattlinie mit profund recherchierten Hintergrund-Geschichten verhalf auch in Vorarlberg, einem stark regional geprägten Markt, zu einer deutlich erweiterten Leserschaft.