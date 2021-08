Afghanistan: Brutal aber banal

Das liegt freilich – zweitens – dann doch an einer Fehleinschätzung, der die Amerikaner unterlegen sind: dem Glauben an die Möglichkeit eines Nation-building in Afghanistan. Wir postulieren regelmäßig, dass Länder und Regionen binnen weniger Jahre in stabile demokratische Gebilde nach unseren Vorbildern umgewandelt werden können. Das ist einerseits arrogant, indem wir voraussetzen, unser eigenes Bild von Familie, Gesellschaft und Staat sei dem Menschen quasi biologisch immanent und müsse nur freigelegt werden. Und es ist andererseits ein naiver Glaube, der auch in den von uns überblickbaren Zeiträumen regelmäßig widerlegt wurde. Denn selbst wenn die Menschheit in demokratischer, liberaler und angstfreier Umgebung im Schnitt am glücklichsten leben kann, dauert es viele Generationen, bis sich diese Erkenntnis mental und real durchsetzt. Als rezente Beispiele dienen Syrien, der Irak, Libyen, Ägypten, wo Revolution und militärische Intervention eben nicht in stabilen Demokratien mündeten, sondern im Chaos. Näher liegend: Nach dem Zerfall des Ostblocks meinte die Europäische Union, meinten wir, die ehemaligen Trabanten der Sowjetunion würden binnen weniger Jahre in unserem Mindset erwachen und mit den Regeln des Westens erstarken. Gut 30 Jahre später erinnern uns die „autoritäre Demokratie“ Ungarn, das widerspenstige Polen, die Korruption in Bulgarien und Rumänien daran, dass gesellschaftspolitische Hinwendungsprozesse viel länger brauchen als eineinhalb Generationen. Von den Hoffnungen auf ein demokratisches Russland selbst ganz zu schweigen.

Am Schluss – drittens – eine Bemerkung zur österreichischen Haltung im Angesicht der afghanischen Tragödie. Hier finden wir passgenau jenes Muster, das seit der Übernahme der Volkspartei durch Sebastian Kurz zu erkennen ist: Außenpolitik wird im Handumdrehen in Innenpolitik verwandelt. Statt des Strebens, „Österreich weltpolitisch wieder auf die Landkarte zu bringen“, sehen wir ein Eifern, die mit dieser Methode bereits gewonnenen Wähler bei Laune zu halten.

Bei allem Wissen um die kriminelle Energie eines guten Teils der in Österreich lebenden Afghanen: Dass sich die Äußerungen der Bundesregierung zu einem Beharren auf weiteren Abschiebungen reduzieren, ist zynisch und erbärmlich. Wählen Sie das Adjektiv, das Ihnen besser behagt!