Andreas Ambros-Lechner: Rasender Stillstand

Österreich leistet sich das zweitteuerste Schulsystem Europas. Die Ergebnisse bei internationalen Erhebungen wie der Lesestudie PIRLS oder aktuell PISA sind seit Jahren durchschnittlich. Nicht schlecht genug, dass Eltern für Schulreformen auf die Barrikaden gehen, und nicht gut genug für Jubelpressemeldungen vom Ministerbüro am Minoritenplatz. Unabhängig von den Ergebnissen wird eine echte Ergebnisdebatte mit Kritik an der Erhebungsmethodik im Keim erstickt, eine Datenvergleichbarkeit häufig grundsätzlich in Abrede gestellt. Jede Schule hat eine einzigartige Schülerzusammensetzung, und man könne daher nicht vergleichen, heißt es etwa. Oder Brennpunktschulen würden dadurch nur noch mehr stigmatisiert.

In Österreichs Bildung sind Daten und ihre Darbietung schambehaftete Tabuthemen. Schulleitungen müssen bei vielen Erhebungen teilnehmen, oftmals ohne sichtbaren Nutzen und konkretes Feedback. Pädagoginnen und Schüler fürchten mehr negative Konsequenzen einer Testung als eine individuelle Standortbestimmung inklusive Entwicklungsmöglichkeiten. Der Schule, der Verwaltung und der Bildungspolitik geht es ähnlich.

Die österreichische Bildungspolitik ist im rasenden Stillstand. Zwischen ideologischem Stellungskrieg Gesamtschule ja oder nein, anekdotischer Evidenz eigener Schulerfahrungen – ähnlich den neun Millionen Teamchefs im Fußball – und zahlreichen Reformvorhaben wie etwa dem Schulautonomie- oder Pädagogikpaket, die nur langsam in die Praxis greifen. Zwei zentrale Ursachen für das europäische Mittelmaß der österreichischen Bildung sind eine fehlende Daten- und Lernkultur im System und die fehlende öffentliche Debatte, wie Schule in Österreich zukünftig aussehen soll. Eine Ambition, um an die europäische Spitze zu kommen oder gar in der Weltklasse mitzuspielen.

An die europäische Spitze der modernsten Bildungssysteme. Das wäre was. Lehrer, die wie in Singapur mit ihren Kollegen ihren Unterricht regelmäßig hinterfragen, hospitieren und challengen. Schuldirektoren, die nationale und internationale Best-Practice-Schulen studieren. Bildungspolitiker aller Couleur, die mit Wissenschaftern und Praktikern regelmäßig eine Woche lang in einen Intensivdialog treten. Schulverwalter, die neue OECD- Steuerungsansätze zu Happiness & Wellbeing in Schulen mit Vorreiter Indonesien analysieren. Regierungschefs wie Tony Blair und David Cameron mit der London Challenge in Großbritannien, die Bildung über Legislaturperioden hinweg zur Chefsache machen. Das wäre was.