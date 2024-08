Andreas Bablers patschertes Leben

In Linz beginnt’s. Am 29. August hätte SPÖ-Chef Andreas Babler seine Genossen hier im Ars-Electronica-Center auf den Wahlkampfauftakt einschwören wollen. Jetzt schaut es eher so aus, als ob für ihn in Linz ein ziemliches Desaster startet. Der SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger hat gerade einen Skandal produziert – den er noch dazu in erbärmlicher Weise behandelt, und damit die gesamte Partei hineingezogen hat.

Dietmar Kerschbaum, Intendant des Brucknerhauses, wurde im Juli entlassen. Er soll fragwürdige Insichgeschäfte abgeschlossen und die Programmgestaltung an einen Agenten vergeben haben, der selbst potenzielle Künstler für das Konzerthaus betreute. Freilich spricht Kerschbaum von Rufmord – aber, dass eine Hand die andere wäscht, dürfte ihm nicht fremd sein. Seinen Intendanten-Job hat er mit Hilfe bekommen – von Luger. Der hat ihm die Fragen vor dem Hearing zukommen lassen, das belegen Chats. Luger hatte zuvor stets behauptet, Kerschbaum nicht zu kennen. Mehr noch: Als im Frühjahr bekannt wurde, dass die Bestellung geschoben sein könnte, gab Luger ein sauteures Gutachten in Auftrag, um herauszufinden, ob und wer die Fragen geleakt hat.

Der politische Anstand hätte eine reumütige Entschuldigung Lugers und einen sofortigen Rücktritt bedeuten müssen. Aber nein, er reitet stattdessen seine gesamte Partei hinein. Er stellte der Linzer SPÖ die Vertrauensfrage, und – erstaunlicherweise – stellte die sich nach allem was passiert ist auch noch hinter ihn. Und zwar zu 100 Prozent. Was in Linz passiert, ist für die SPÖ aber auch die gesamte Politik ein Desaster. Es bestätigt so ziemlich jedes Klischee, das der skeptische Bürger von „denen da oben“ hat: Alle stecken unter einer Decke. Man schanzt sich gegenseitig Gustostücke zu – und es sind sowieso alle korrupt. Das ist auch ein Narrativ, das die FPÖ gerne bedient.

Halber Rücktritt

SPÖ-Chef Andreas Babler hat nach Bekanntwerden des Vorfalls einmal nichts gesagt, was alles auch nur noch schlimmer machte – um Luger dann am Donnerstag öffentlich zum Rücktritt aufzufordern. Endlich konnte es Babler Luger auch ein wenig heimzahlen. Denn dieser hat ihm in Dokozil-Manier nicht nur ein Mal öffentlich angegriffen: Etwa, wenn es um seine Vorschläge zu Tempo 100 ging, zur Inflationsbekämpfung oder ob man die Partei künftig über Koalitions-Abkommen abstimmen lassen will. Luger war für Babler immer ein Problem - und bleibt es. Denn der zog sich zwar aus der Partei, aber zuerst nicht von seinem Bürgermeisterposten zurück. Das folgte dann am Freitag.* Der Schaden ist für Babler und die SPÖ bereits angerichtet. Aber auch sonst hat Babler keine Glückssträhne. Da war etwa ein abgesagtes Taylor-Swift-Konzert wegen eines versuchten Terroranschlags. Das Sicherheitsthema hat Aufwind – eine Materie, die für die SPÖ immer schon schwierig war und in den vergangenen Jahren vor allem am Thema Zuwanderung diskutiert wird. Mit Bablers sachter Pro-Flüchtlings-Haltung gewinnt man damit im eher rechts-konservativen Österreich aber keinen Blumenstrauß, wie Umfragen zeigen.