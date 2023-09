Barbara Blaha: Wie Wörter Debatten töten

Frank Luntz denkt beruflich über Worte nach. Er ist langjähriger Berater der US-Republikaner, und er weiß, dass die richtige Wortwahl den Rahmen politischer Debatten verschieben kann. Dass man gut beraten ist, Worte sorgsam auszuwählen. Und manchmal sogar Worte neu zu erfinden, um die Stimmung zu drehen.

Luntz testet mit Fokusgruppen und Umfragen, welche Wortwahl wie wirkt. Ein Beispiel: Eine „Erbschaftsteuer“ lehnen zehn Prozent weniger Personen ab als eine „Todessteuer“. Weil dieses Wort andere Emotionen auslöst: Besteuert wird sprachlich nicht mehr der Erbe, sondern der Verstorbene. Und so klingt eine simple Steuer auf großen Vermögenszuwachs von Lebenden … nach Leichenfledderei.

In einem Memo an republikanische Abgeordnete schreibt Luntz: „Wenn Sie die Erbschaftsteuer abschaffen wollen, nennen Sie sie Todessteuer.“ Kein republikanischer Abgeordneter spricht heute noch von Erbschaftsteuern. Der Kampfbegriff der US-Konservativen wird seit einiger Zeit auch in Österreich verwendet. Die FPÖ und ihr Chef Herbert Kickl tun es konsequent; jüngst hat es aber auch Hubert Patterer, der Chefredakteur der „Kleinen Zeitung", in einem Kommentar getan.

Er packt das Brachialwerkzeug gleich in den Titel: „Der Staat und die Todessteuer“. Man könnte das als erwartbaren Ausfall wegwischen: Immerhin gehört seine Zeitung der Kirche; dass die mit Erbschaftsteuern nicht selig ist, ist aufgelegt.

Aber Patterer ist kein Einzelfall. Andere Journalist:innen bedienen sich zwar nicht in Luntz’ Giftküche, aber auch sie würzen die Debatte mit Panikmache. Die „Kronen Zeitung" halluziniert „mittelfristig die Vernichtung aller Privatvermögen“. Und zitiert wenige Tage nach dieser Zeile einen Thinktank, den die Industrie finanziert – ohne Hinweis auf dessen Interessenslage. Headline: „Völlig unrealistisch: Ökonom zerpflückt SPÖ-Steuermodell“.

Dass die Kommentator:innen sich stramm gegen jede Steuer auf Erbschaften und Reichtümer stellen, das gehört in Österreich zur Medientradition. Über 1000 Zeitungskommentare aus 15 Jahren hat das Momentum Institut unter die Lupe genommen: Von 2005 bis 2020 haben 125 Journalist:innen und 167 Gastautor:innen Kommentare zum Themenkomplex Vermögensteuern geschrieben. Nur „Der Standard“ schafft es, dabei halbwegs ausgewogen zu bleiben: 80 negative, knapp 60 positive Kommentare in 15 Jahren.

Bei der „Tiroler Tageszeitung“ ist das Verhältnis von positiven zu negativen Kommentaren schon 1:2. Und in der „Kleinen Zeitung“ ist es in 15 untersuchten Jahren 1:4; in der „Presse“ 1:7, in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ sogar 1:20.