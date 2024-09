Brunners Brüssel-Bummerl

Für Nehammer hätte es eineinhalb Wochen vor der Nationalratswahl jedenfalls keine bessere Nachricht geben können. Er ringt mit der FPÖ um den Sieg, das Nummer eins Thema dieser Wahl ist Migration. Die ÖVP versucht zwar mit einem Rechtskurs an die Wahlerfolge von Sebastian Kurz anzuknüpfen, die FPÖ besetzt und verteidigt ihr Stammthema aber erfolgreich. Mit einem Migrationskommissar in Brüssel kann Nehammer bei der Wählerschaft auftrumpfen: Immerhin hat man jetzt einen Mann an oberster Stelle als Zuständigen. Darin liegt aber auch die Krux: Soll Brunners Job für die ÖVP nicht zum Boomerang werden, muss dieser liefern. Einfach Bummerl nach Brüssel schicken, wie die ÖVP das in Zusammenhang mit der Migrationspolitik gern tat, geht jetzt nicht mehr.

Ursula von der Leyen hat ihre Entscheidung strategisch klug getroffen. Den Posten sollte ein Land bekommen, das über Erfahrung in Migrationsfragen verfügt. Auf die Bevölkerung gerechnet lag Österreich bei der Aufnahme von Flüchtlingen lange auf Platz drei. Mittlerweile ist man im Ranking ein paar Plätze zurückgerückt – man könnte das als Erfolg der heimischen Asylpolitik werten. Die großen von Migration betroffenen Länder wie Frankreich, Deutschland, Italien oder Griechenland kamen aus Ursula von der Leyens Sicht für den Job des Migrationskommissars nicht in Frage. Denn diese haben zu viele Eigeninteressen, um die nötigen Kompromisse effektiv vorantreiben zu können. Davon abgesehen, dass sich Europas mächtigste Nationen gewichtigere Ressorts als Migration aussuchen. Andere Länder wie Ungarn schieden aus, weil sie von Menschenrechten weniger halten.