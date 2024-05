Budgetdefizit: Zahlenspiel oder ernsthaftes Problem?

Die Experten des Fiskalrats und des Finanzministeriums streiten um die voraussichtliche Höhe des Budgetdefizits. Im Fokus steht die magische Grenze von drei Prozent des BIP, die nach den Maastricht-Kriterien der EU gerade noch akzeptabel sind. Laut Finanzministerium wird Österreich mit 2,9 Prozent sicher unter dieser Grenze bleiben, der Fiskalrat schlägt hingegen Alarm: Die Grenze werde mit 3,4 Prozent jedenfalls überschritten. Die EU-Kommission schlägt sich hinsichtlich der Verletzung des Ziels auf die Seite des Fiskalrats.

Ist der Streit um diese Zehntelprozentpunkte wirklich relevant? Juristisch in gewisser Weise, weil Stabilitätskriterien der EU verletzt werden oder nicht. Politisch im Inland noch viel mehr, weil die Regierung beim Budgetbeschluss sehr stolz war, das Kriterium einzuhalten – und jetzt der Falschaussage geziehen wird. Aber ökonomisch?

Ökonomisch gesehen kommt es nicht auf ein paar Zehntelprozentpunkte während ein oder zwei Jahren an. Das wirkliche Problem liegt in der mittelfristigen Entwicklung des Maastricht-Defizits und der Staatsschuldenquote.

Schon in der mittelfristigen Finanzplanung im Herbst 2023 war keine ambitionierte Entwicklung der kommenden Jahre angelegt. Zu einer Defizitreduktion sollte es danach bis 2027 nicht kommen. Für 2027 wurden immer noch 2,7 Prozent als Planungswert ausgewiesen. Es wurde also keine Budgetkonsolidierung geplant. Der Fiskalrat kritisierte damals schon die fehlenden Anstrengungen, den öffentlichen Haushalt wieder auf eine nachhaltig stabile Basis zu stellen. Die jüngeren Dokumente verstärken diese Kritik. Das Finanzministerium meldet in seinem nach Brüssel gesandten Stabilitätsbericht weiter Defizitwerte von knapp unter drei Prozent. Der Fiskalrat ist noch pessimistischer. Und auch das WIFO zeichnet jüngst längerfristig steigende Defizite bis zum Jahr 2028.