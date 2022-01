Christian Rainer: Die Ratlosigkeit ist pandemisch

2022 also. Das Jahr beginnt mit Rekordzahlen an Neuinfektionen, den höchsten seit Beginn der Corona-Pandemie. Stimmt schon: Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind relativ dazu noch mäßig belegt. Aber ob das so bleibt, kann weder die Politik noch die Wissenschaft beantworten. Omikron lässt die Welt ratlos zurück. Das vielleicht beste Journalistenkollektiv der Welt, die Redaktion der „New York Times“, mutmaßt: In manchen Ländern flache die Ansteckungsrate etwas ab. Das sei vielleicht ein Zeichen für ein nicht allzu fernes Ende der Omikron-Ausbreitung. Also ein gutes Zeichen. Man habe ähnliche Zyklen bei anderen Virusvarianten gesehen.

Was aber, wenn die nächste Mutation genauso ansteckend ist, aber so tödlich wie MERS oder SARS? Wir wussten noch nie so viel über diese Seuche und noch nie so wenig.

Die Politik wirkt derweil paralysiert. Neue Stabstellen werden eingerichtet: Gecko. Mit einer paradoxen Intervention soll das bedrohlichste Kleidungsstück der Welt, ein Tarnanzug, die Menschen beruhigen; soll ein potenziell todbringender General des Militärs möglichst viele Leben retten. Noch ein Paradoxon: Das Land, das stets zu langsam war mit seinen Maßnahmen, weil die Regierungsspitze tagesaktuell auf ihre Beliebtheitswerte schielte, das sich als Testweltmeister feiern ließ, ist nun das erste mit einer allgemeinen Impfpflicht (abgesehen von Tadschikistan und dem Vatikan). Die üblichen Verdächtigen versuchen dieses Vorhaben zu hintertreiben: Der burgenländische Landeshauptmann lässt keine Gelegenheit aus, um sein Ego auf Kosten der Autorität seiner Parteivorsitzenden zu füttern. Was den Präsidenten der Wirtschaftskammer, ebenfalls gerne ein Eigenbrötler im Denken, dazu bewegt, die Impfpflicht zu hinterfragen, erschließt sich hingegen nicht.