Christian Rainer: Die Wahrheit ist dem Politiker nicht zumutbar

Frau Gewessler war es denn auch, die gegen Ende vergangener Woche ein weiteres Mal Opium an das Volk verteilte, wie es anno dazumal (nur) der Legende nach Marie Antoinette mit dem Kuchen machen wollte. Sie behauptete, Österreich sei „bei der Gasunabhängigkeit einen großen Schritt weitergekommen“. Basis dieser Wundervermeldung: Die OMV hatte sich Pipelinekapazitäten für nordisches Erdgas gesichert. Bei der Bevölkerung kam diese Aussage eher unzutreffend als das Ende allen Übels an (auch bei einigen Medien: „Österreich hat somit genügend Gas für den Winter …“).

Woher rührt diese österreichische Unmöglichkeit, wahrhaftig zu kommunizieren? Ist es Unfähigkeit, die in jahrzehntelanger Praxis zu einer unabdingbaren Fertigkeit jedes erfolgreichen Politikers wurde? Oder wird mit Vorsatz gehandelt, sind sich die politischen Eliten dieses Landes also bewusst, dass ihre Worte direkt oder in der Verkürzung oder in der Zuspitzung oder im Ausweichen als verkappte Unwahrheit bei den Adressaten anlanden werden?

Im Rückblick auf Jahrzehnte in Konfrontation mit dem politischen Personal meine ich zu glauben, dass sich die Damen und Herren sehr wohl bewusst sind, wie sehr sie dem Volk die ihm zustehende Wahrheit vorenthalten. Selten nur sind es Lähmungserscheinungen des Sprachzentrums, die zur Entstellung des eigentlich Gesagtwerdenwollenden führen. Nichts nervt den Journalisten, die Journalistin mehr als das Schwurbeln des Gegenübers.

Habeck dort, niemand da. Es nimmt daher auch nicht wunder, dass die wichtigste Debatte dieser Zeit, vielleicht unseres Lebens, in Deutschland geführt wird und nicht in Österreich. In zwei Wellen mit drei öffentlichen Briefen von Prominenten (auch Österreichern) streitet Deutschland darüber, wie der Krieg in der Ukraine zu beenden ist: mit Waffenlieferungen oder ohne, mit Diplomatie oder vorerst nicht. In Österreich stand nur der Wirtschaftskammerpräsident gegen die offizielle Linie der EU (minus Ungarn) auf. Bezeichnend freilich: Harald Mahrer (vermutlich im Sinne von 90 Prozent seiner Mitglieder) wagte nur zu sagen, man habe die Sanktionen nicht zu Ende gedacht, präsentierte allerdings keine Alternativen. Die Diskussion erschöpfte sich schnell in einem Hickhack zwischen den Parteien.

Die Wahrheit ist dem österreichischen Politiker nicht zumutbar. Nicht einmal die Debatte.