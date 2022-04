Christian Rainer: Österreich, ein Niemandsland

Beim Ukraine-Krieg wird aus erratisch erbärmlich. Die neutralen und blockfreien EU-Mitglieder Schweden und Finnland werden der NATO in Kürze ein Beitrittsgesuch übergeben. Unter dem Eindruck des Krieges hat sich die Ablehnung der Bevölkerung in eine solide Mehrheit verwandelt. Derweil in Österreich: Unter dem Eindruck des Krieges ist die Zustimmung zur Neutralität auf über 90 Prozent gestiegen. Wir verorten uns freudig als Niemandsland zwischen den Frontlinien des Krieges.

Die hohe Politik verweigert die Auskunft, was das alles bedeutet, wohin es führt. Der vorgeblich schneidige Karl Nehammer leidet unter Verscholzung: Der Vorwurf an Olaf Scholz lautet ja, es mangele ihm an Führungsstärke. In Wahrheit hat Deutschland unter jenem Kanzler innert weniger Monate ihren Pazifismus abgestreift. Unser Kanzler hingegen: Er sagt, Österreich sei neutral, war neutral, wird neutral bleiben. Gleichzeitig weist er die politische Neutralität von sich. Er reist mit bloß emotionaler Begründung, ohne Auftrag und ohne Ergebnis, zu Putin. Sein Außenminister spricht zur Unzeit solcherart über einen EU-Beitritt der Ukraine, dass der wahre Kern seiner Aussage in miserabler Optik untergeht.

Zuletzt die Gas- und Öl-Frage: Österreich wird so lange wie irgend möglich ein Embargo der russischen Lieferungen verhindern: Angesichts unserer Abhängigkeit von Russland ist das verständlich. Allerdings: Diese Abhängigkeit rührt einmal mehr daher, dass wir es vermieden haben, uns im westlichen Wertekonsens verlässlich zu positionieren.