Erwin Pröll meinte vergangene Woche in einem ORF-Interview, „dass in der SPÖ durch den Bundeskanzler Kern so etwas wie ein Linksruck stattgefunden hat“. Mag sein, dass sich eine Verbindung zu den von Pröll genannten Punkten „Asylfrage“, „Notverordnung“ und „Mindestsicherung“ finden lässt, freilich steht Kern da noch immer „rechts“ von Angela Merkel. Eher noch trifft das bei der „Maschinensteuer“ zu. Aber noch viel eher wäre eben TTIP zu erwähnen gewesen, was Pröll freilich ausließ, zumal sich sein eigener Bundesparteichef genau in dieser Frage einen „Wettlauf der Globalisierungskritiker“, so ein Titel in den „ Salzburger Nachrichten“, mit dem Kanzler geliefert hatte.