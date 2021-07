Apropos Deutsche: Angesichts der einmal mehr bevorstehenden Präsidentenwahlen in Österreich darf ich für deutsche Radiosender (und bevorzugt um sieben Uhr morgens, was nicht zum Optimismus beiträgt) regelmäßig die Zukunft Europas unter besonderer Berücksichtigung der Zwillinge Migration und Nationalismus vermessen. Meine Einschätzung lautet: Ich denke, dass Deutschland die Kurve kratzen wird, dass dort die Vernunft und damit die zukunftsfesten Parteien obsiegen können, dass die schmutzige Rechte nicht zum Permanenzfaktor anwachsen wird. Paradoxerweise verdankt die Bundesrepublik dies einerseits den millionenfach schmutzigeren Rechten, die ab 1933 ebenso abseits aller Fakten das Ressentiment mit Populismus potenziert hatten. Vielleicht das einzige Beispiel der Geschichte, in dem ein Volk aus Beschämung gelernt hat, statt diese Beschämung in neue Aggression zu transformieren. Andererseits verdanken die Nachbarn den Nachbarn den Ausweg aus dem Patt zwischen Angela Merkel und dem Rest, zwischen schaffbar und der Abschaffung der Kanzlerin. Hätte Österreich nicht dicht gemacht und dicht machen lassen, wäre Deutschland bis zum Ersaufen geflutet worden. (Die Zahlenspiele, die Merkel vor wenigen Tagen als Antwort auf die Kritik des Sebastian Kurz an ihrer fortgesetzten Politik präsentierte, verstehe ich nicht.)