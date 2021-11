Christian Rainer: Was „Koste es, was es wolle“ wirklich kostet

Zu Ende der vergangenen Woche wurden wir kurzfristig daran erinnert, dass die Welt nicht nur aus Corona und den daraus folgenden Mühen des Alltags besteht. „Wir“ erscheint in Österreich allerdings übertrieben: Denn in diesem Land der Sparbücher und der Häuslbauer, also in einem Land mit wenig Aktienbesitz und vielen Immobilienkrediten, gehört der regelmäßige Blick auf die Finanzmärkte nicht zum Tagesablauf.

Was also war geschehen? Zwischen Börsenschluss am Donnerstag und Börseneröffnung am Freitag waren die Kurse abgestürzt, die Indizes wie DAX und Euro Stocks 50 um gut drei Prozent gefallen. Die amerikanischen Märkte eröffneten mit ähnlichen Verlusten. Der Grund für diesen Einbruch, den heftigsten seit vielen Monaten, lag einmal mehr weit außerhalb ökonomischer Basisdaten und tief drinnen im Hokuspokus der Börsenpsychologie: Die Nachricht von einer neuen Variante des Coronavirus in Afrika hatte sich verbreitet, und schon war die Welt um eine vierstellige Milliarden-Dollar-Summe des global über 100 Billionen schweren Aktienvermögens ärmer geworden.

Wer nun sagt – wie ich eben –, Aktienkurse horchten nun einmal mehr auf Zauberformeln als auf die Regeln eines ordentlichen Geschäftsmannes, der vergisst: Die Wirtschaft hat in der Corona-Krise generell alles hinter sich gelassen, was jeder von uns als Basis seines eigenen Haushaltens hegt und pflegt. Allerdings ist die ökonomische Vernunft schon einige Jahre zuvor verloren gegangen. Nehmen wir den kleinen Crash vom Freitag zum Anlass, um uns diesen Irr- und Widersinn an einigen Beispielen vor Augen zu führen!