Wir sollten vielleicht akzeptieren, dass es Jobs gibt, denen niemand 40 Jahre lang acht Stunden am Tag und fünf Tage in der Woche nachgehen will oder kann. Das Putzen von Klos wäre zum Beispiel so ein Job. Oder in einer chemischen Reinigung in giftigen Dämpfen zu stehen. Abfallberge auseinanderzuklauben und das Zeug zu sortieren. Schwere Lasten zu stemmen. Und so weiter. Die Liste mutmaßlich unbefriedigender, schweißtreibender, öder und dennoch notwendiger Tätigkeiten ist lang, wenn man nur einmal anfängt, darüber nachzudenken.

„Die Leute wollen doch arbeiten!“, sagen wir und glauben, dass Arbeiten ein menschliches Grundbedürfnis ist, auch wenn uns ausgesuchte Bevölkerungsgruppen, zu deren Grundbedürfnissen offenbar mehr das Jagen, Saufen, Segeln, Polospielen oder wahllose Promiskuität gehören, seit Jahrhunderten demonstrieren, dass sie sehr gut ohne echte Arbeit auskommen.