Der Staat hat versagt

Es ist keine simple Übung, die Vorgänge so zu beschreiben, dass deren beschämende Sonderstellung gegenüber den üblichen politischen Vorgängen sichtbar wird. Schließlich kämpft die ganze Welt mit mehr oder weniger Fortune gegen die Corona-Pandemie.

Allerdings liefern schon allein die Zahlen gutes Material, um jene Sonderstellung zu markieren: Österreich verfügt über ein exquisites Gesundheitssystem und über unbegrenzte finanzielle Mittel. Dennoch steht das Land im westlichen Kanon miserabel da – bei den verheerenden Inzidenzzahlen, bei der Impfquote, bei den laufenden Kosten und beim volkswirtschaftlichen Schaden. Nicht aus Jux und Tollerei, erst recht nicht wegen besonderer Vorsicht, sondern wegen der völlig außer Kontrolle geratenen Pandemie muss Österreich nun als erstes Land Europas eine Impfpflicht einführen und den vierten landesweiten Lockdown verordnen.

Diese nun notwendige Impfpflicht und dieser Lockdown im Kontrast zu der Laissez-faire-Mentalität der vergangenen Monate beschreiben denn auch am besten, was so gewaltig schiefgelaufen ist: Die völlige Tatenlosigkeit der Politiker geht nahtlos über in die Verordnung der schärfsten denkbaren Maßnahmen durch eben jene Politiker. Daher ist Österreich mit seiner Impfpflicht auch nicht ein Vorbild für den Rest der Welt. Vielmehr ist sie zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Notmaßnahme, die von den selbst verschuldeten Umständen erzwungen wurde. Was am vergangenen Freitag angekündigt wurde, ist ein Armutszeugnis für Regierung und Landesfürsten. Geboten wäre gewesen, diese Impfpflicht bereits zu Ende des Sommers einzuführen oder als Minimalmodus einen Lockdown für Ungeimpfte: damals nämlich, als sich die niedrigen Impfquoten manifestierten. Wissenschafter und viele Journalisten rechneten, warnten und forderten. Die Politiker stellten sich taub oder meinten, es besser zu wissen.