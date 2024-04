Die Unbestechlichen

Das war Ivan jetzt wirklich peinlich. Noch niemals zuvor in seiner bislang wirklich erfolgreichen Karriere als …, äh, russischer Informationsdienstleister hatte er derartig versagt. Er konnte nur hoffen, dass man sich daheim in Moskau gnädig zeigen würde. Und ihn an die Front der Spezialoperation in der zu entnazifizierenden ukrainischen SSR schicken würde. Einfach nur so. Ohne am Rücken zusammengebundene Hände.

Er war ja nun wirklich schon in vielen Städten des wachsamen Westens stationiert gewesen. Und von überall hatte er Zählbares nach Hause gebracht. Dass er ausgerechnet in Wien scheitern würde, damit hätte er nie im Leben gerechnet. Zum Ersten war Österreich gegenüber russischen Informationsdienstleistern ja immer schon bekannt großzügig gewesen. Im Moment waren mehr als 250 Russen als Diplomaten oder unterstützendes Personal bei der Botschaft und Internationalen Organisationen in Wien akkreditiert. Und jährlich zwei oder drei von ihnen wurden wegen unerwünschter Tätigkeiten ausgewiesen. Das fiel in dieser Dimension praktisch unter österreichisch-russische Folklore und war, sagen wir, verkraftbar. Denn allein die Botschaft hatte mehr Köche als der Zar Vorkoster. Der jetzige – nicht der alte. Also wollte das schon was heißen. Und auf jeden Dienstwagen kamen sechs Chauffeure. Das hatte jetzt auch nicht unbedingt nur mit ihrer starken Gewerkschaft zu tun.