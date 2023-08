Ein sommerlich-semiotischer Eistee

Während meines gegenwärtigen Aufenthalts in den USA stellt sich oft die Frage: Was bestelle ich mir eigentlich zu trinken? Das „Land of the Free“ ist zwar oft nicht ganz so frei, aber es ist immerhin das „Land of the Free Refill“: Beim Kauf eines Softdrinks muss nämlich nur ein Glas bezahlt werden, jedes Nachfüllen ist gratis, und ich nutze das auch weidlich. Bei Globalerwärmungstemperaturen sollte das Motto sowieso „Check your privilege und stay hydrated“ sein. Mit Cola oder Ähnlichem ist es mir aber zu viel (siehe den blutzuckerverwirrenden High-fructose Corn Syrup, der hier überall drin ist), und deswegen greife ich zur süßungsfreien Vollerfrischung in Form des überall präsenten Unsweetened Iced Tea.

Die meisten Geschichtsbücher verweisen auf die Weltausstellung in St. Louis im Jahr 1904 als Geburtsstunde des Eistees. Richard Blechynden, ein britischer Teehändler, sah sich dort angeblich mit einem Problem konfrontiert: Inmitten einer ungewöhnlichen Hitzewelle wollte niemand seinen heißen Tee trinken. So kühlte Blechynden seinen Tee mit Eiswürfeln und gab der Welt damit ein neues Getränk. Einige Historiker:innen stellen diese Geschichte jedoch infrage und behaupten, dass Rezepte bereits vor der berühmten Ausstellung existierten. In Kochbüchern fände man Belege dafür, dass Amerikaner:innen bereits kalten Tee mit Alkohol mischten, und seine Popularität wuchs in den USA während der Prohibition als nichtalkoholischer Ersatz für Cocktails.

Irgendwo zwischen auf Teein basierendem britischen Kolonialismus und dem mafiafördernden Wahnsinn der Prohibition liegt hoffentlich die Wahrheit.