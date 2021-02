Elfriede Hammerl: Gering qualifiziert

Zweitens: Der Gerechtigkeit des Einkommenssystems ist nicht schon dadurch Genüge getan, dass Menschen, die vergleichsweise einfachen Tätigkeiten nachgehen, grottenschlecht bezahlt werden. Oder, anders gesagt: Nein, es ist nicht alles in Ordnung, solange Hackler sich um einen Hungerlohn plagen müssen, weil sie kein Hackeldiplom erworben haben.

Drittens: Ob sich eine Arbeitskraft für ein Unternehmen rechnet, ist das eine, der gesellschaftliche Nutzen ihrer Arbeit eventuell etwas anderes. Wenn Profitmaximierer in Saus und Braus leben können, während diejenigen, die sozialen Mehrwert schaffen, auf der Strecke bleiben, dann stimmt etwas nicht mit dem System.

Und last but not least: Natürlich gibt es hoch spezialisiertes Wissen und Können, dessen überragender Wert und Nutzen unbestreitbar sind. Das wird gerade jetzt besonders deutlich. In Ehrfurcht ziehen wir den Hut vor all den Koryphäen, deren Kenntnissen wir unsere Überlebenschancen in dieser Zeit der Pandemie verdanken. Niemand fände es ungerechtfertigt, wenn sie ein Vielfaches dessen verdienten, was gewöhnliche ArbeitnehmerInnen monatlich so auf ihr Konto kriegen (Konjunktiv, weil das, siehe oben, keineswegs garantiert ist), aber trotzdem sollten die gewöhnlichen ArbeitnehmerInnen vom Ertrag ihrer Arbeit halbwegs gut leben können. That's it.

Wissenserwerb verdient Wertschätzung, keine Frage. Manchen wird er freilich weit schwerer gemacht als anderen, auch das sollte man nicht vergessen. Nein, nicht jeder, der den Pflichtschulabschluss schmeisst, ist eine verhinderte Koryphäe, aber auch motivierte SchülerInnen mit guten Lernerfolgen brauchen, wenn sie aus finanziell schlecht gestellten Elternhäusern kommen, besondere Kraft und Zähigkeit, um ein womöglich vielsemestriges Studium durchzustehen. Manche geben auf. Manche scheuen überhaupt davor zurück. Die Konsequenzen daraus müssen sie ohnehin tragen. Ersparen kann man ihnen jedoch nonchalante Geringschätzung für eine weniger anspruchsvolle Berufswahl. Und ist ein Schnösel, der mit viel Nachhilfeaufwand durch eine AHS getragen wurde, eigentlich respektabler als eine Pflegehelferin?