Dass der US-Supreme-Court Roe v. Wade kippte, ist ein verheerendes Signal. Eine Handvoll Vertreter:innen – genauer: eine Vertreterin, vier Männer – einer rechtsextremen, evangelikalen Minderheit, die es ins Höchstgericht geschafft hat (drei davon durch Donald Trump) nützt ihre Macht, um Millionen Amerikanerinnen die Selbstbestimmung über ihre Körper und ihr Leben abzusprechen. Was für ein Desaster.

Was an der berechtigten Empörung darüber allerdings verwunderte, war, dass viele Empörte offenbar meinten, das in den USA abgeschaffte Recht auf Schwangerschaftsabbrüche sei anderswo selbstverständlich.

Ist aber nicht so. Ein Menschenrecht auf den selbstbestimmten Abbruch einer unerwünschten Schwangerschaft existiert nicht, weil es Frauen nicht zugestanden wird. Weltweit werden sie, sobald sie schwanger sind, als höchstens teilautonome Lebewesen gesehen, die, inklusive ihrer Leibesfrucht, unter staatlicher Kuratel stehen und anders als Männer in ihrer Entscheidungsfreiheit über ihre Körper beschnitten sind. Je nach Gesetzeslage erhebt der Staat früher oder später Anspruch auf die Leibesfrucht, und je nach Gesetzeslage ist ihm im Zweifelsfall mal die Frau mehr wert, mal die Leibesfrucht.

In Malta wäre, wie man lesen durfte, eine schwangere US-Urlauberin kürzlich fast gestorben, weil ihr trotz lebensgefährlicher Komplikationen ein lebensrettender Abbruch verwehrt wurde. So ist das dort, in einem Staat der Europäischen Union: Abtreibung streng verboten, auch wenn die Schwangere draufgeht. Die Urlauberin konnte zu ihrem Glück nach Mallorca ausgeflogen und dort behandelt werden.