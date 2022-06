Elfriede Hammerl: Leistbares Essen

Deshalb gab es den Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel vorübergehend auszusetzen. Er wurde jedoch abgeschmettert als Gießkanne, die auch den Reichen Vorteile verschaffen würde. Sie könnten, wenn alles billiger würde, noch mehr konsumieren als eh schon bisher, und das wäre ungerecht. Stimmt, so wäre es, wenn alles billiger würde. Es war aber nicht angedacht, Champagner und Filets vom Kobe-Rind preiswerter zu machen, sondern eben Grundnahrungsmittel. Würden die Reichen Spaghetti bunkern, wenn die Mehrwertsteuer darauf wegfiele? Ist nicht auszuschließen, die Gier is bekanntlich a Hund. Man könnte ihr aber sicher einen Riegel vorschieben, zum Beispiel durch begrenzte Abgabemengen pro Einkauf. Wichtig wäre jedenfalls, dass die Spaghetti auch für jene erschwinglicher würden, die, wenn sich die Verhältnisse weiter so entwickeln wie befürchtet, im kommenden Winter entweder in eiskalten Wohnungen Nudeln essen können oder in halbwegs warmen Wohnungen hungern müssen.

Und apropos Heizen: Auch da gibt es einen interessanten Deckelungsvorschlag. Barbara Blaha, die Chefin des Thinktanks Momentum, hat ihn erst kürzlich in der TV-Sendung „Im Zentrum“ erklärt: Man deckelt – ebenfalls vorübergehend – die Energiepreise für einen Energiekonsum, dessen Ausmaß dem Grundbedarf eines Durchschnittshaushalts entspricht. Erst das, was darüber hinaus verbraucht wird, muss dann zum Marktpreis bezahlt werden.

Zusammen hätte das den Effekt, dass sich die Armen im Winter nicht zwischen Frieren und Hungern entscheiden müssten. Klingt doch einleuchtend, oder? Und nicht weniger gerecht, als allen Staatsbürger:innen unterschiedslos 500 Euro zu schenken, auch solchen, die sich damit nichts Lebensnotwendiges kaufen werden, sondern die eine oder andere kleine Überflüssigkeit. Diese Gießkanne ging bekanntlich durch.

Ja, aber die Unternehmen werden die Preissenkungen nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben! Heißt es.

Jetzt ehrlich? Derart hilflos sind wir dem eigennützigen Gewinnstreben der Supermarkt- und Energiekonzerne ausgeliefert? Sie bekommen was überreicht, mit der Auflage, es weiterzugeben, nähen es sich aber ein, und wir können nur zuschauen? Schwer zu glauben. Der deutsche Wirtschaftsminister glaubt es jedenfalls nicht und will die Stromlieferanten zwingen, Preisreduktionen an die Kundschaft weiterzugeben.

Zurück zum Nahrungsmittelbedarf. Vielleicht kann man sich das in Kreisen nicht vorstellen, in denen das Budget Zweithäuser, Sechszylinderlimousinen und Prada-Taschen hergibt, aber der Pöbel, wie man unter Betuchten zu den Nichtbetuchten so sagt, verbrät sein gesamtes Einkommen tatsächlich Monat um Monat für drei Posten: Ernährung, Energie, Miete. Weil an der Miete nicht gespart werden kann und an der Energie mehr schlecht als recht (niemand will riskieren, dass ihm der Strom abgedreht wird), spart er in der Regel halt beim Essen, der sogenannte Pöbel. Das ist umso schlimmer, wenn die Sparmaßnahmen auch Kinder treffen, die doch eigentlich unter Welpenschutz stehen sollten, statt für die wirtschaftliche Lage ihrer Eltern zu büßen.

Haut aber nicht so hin mit dem Welpenschutz. Deutschland hat gerade eine Kindergrundsicherung eingeführt, in Österreich gibt es einstweilen nur erste Modellvorschläge dazu. Der Familienbonus kommt vor allem den Wohlhabenden zugute, 150.000 Kinder haben nichts davon. Und 36 Prozent der Kinder von Alleinerzieherinnen kriegen weder Unterhaltszahlungen noch Ersatzleistungen dafür.** Änderungsvorschläge liegen auf dem Tisch: den Familienbonus negativsteuerfähig machen und eine Unterhaltssicherung mit garantiertem Mindestunterhalt einführen. Sollte machbar sein.

* Quelle: Konsumerhebung der Statistik Austria

** Quelle: Armutskonferenz