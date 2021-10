Rentnerinnen

In Richtung Einheitspension führt diese Entwicklung noch nicht, weil ja die hohen Pensionen nach wie vor deutlich über den Bezügen der kleinen Rentner:innen liegen. Das Gerangel um die Frage, wer was wofür herauskriegt, spielt sich wie so oft in den unteren Etagen ab. Das alte Lied: Wer wenig hat, soll sich gefälligst großzügig zeigen gegenüber denen, die noch weniger haben, widrigenfalls gilt er oder sie als neidisch und missgünstig. So hält man schlechte Charaktereigenschaften von den oberen Klassen fern, deren Großzügigkeit nicht durch hohe Abgabenforderungen überstrapaziert wird.

Aber vielleicht wäre die Einheitspension ja eine Lösung? Immer wieder wird sie in Debatten als Basisabsicherung ins Spiel gebracht. Sie aufzufetten, sei dann die Aufgabe des oder der Einzelnen. Von drei Säulen ist die Rede: staatliche Pension, Firmenpension und Eigenvorsorge. In der Theorie einleuchtend, in der Praxis jedoch realitätsfern.

Firmenpensionen sind in Zeiten befristeter, freier und prekärer Beschäftigungsverhältnisse eine unsichere Angelegenheit. Ich-AGs und Einpersonenunternehmen werfen so etwas nicht ab. Auch die zusätzliche Eigenvorsorge hat ihre Grenzen. Wer gerade so über die Runden kommt, ist in Sachen Aktienspekulationen ein wenig gehandicapt, schon gar, wenn er damit halbwegs respektable Rücklagen erwirtschaften soll. Und was den Abschluss privater Versicherungen angeht, so sind gewinnorientierte Unternehmen letzten Endes weniger am Gewinn der Versicherten interessiert als an ihrem eigenen.

Bleibt also für viele als einzige Säule der Staat. Wenn er das Versicherungsprinzip (nach Beiträgen gestaffelte Leistung) gegen ein Solidarsystem mit einheitlicher (niedriger) Leistung tauschen will, dann muss er das sagen. Sagt er aber nicht. Will er vielleicht auch nicht. Oder doch?

Na ja, der Staat sind wir. Aber um zu entscheiden, was wir wollen, brauchen wir klare Ansagen der Politik.

Nun gibt es ja tatsächlich Mindestpensionistinnen, auf die diese Charakterisierung zutrifft. Wie unterscheidet man sie von den wohlbestallten Gattinnen? Ganz einfach, indem man das Haushaltseinkommen in die Berechnungen miteinbezieht.