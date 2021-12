Elfriede Hammerl: Wegen dem Baby wär’s …

Ein Reformvorschlag des Justizministeriums sieht vor, dass Eltern künftig bei der Geburt eines Kindes automatisch die gemeinsame Obsorge bekommen, unabhängig von ihrem Beziehungsstatus. Das ist eine schöne Idee für alle sowieso harmonischen Paare, aber problematisch, wenn die Harmonie flöten geht, vor allem, sobald Gewalt ins Spiel kommt. Schon jetzt sind Frauen, die vor gewalttätigen Partnern geflüchtet sind, oft gezwungen, um der Kinder willen den Kontakt mit dem Gewalttäter aufrecht zu erhalten, was paradox ist. Einerseits rät man ihnen unterzutauchen, um der Gefahr neuerlicher Attacken zu entgehen, andererseits: gemeinsame Obsorge. Die Frauenlandesrätinnen der Bundesländer haben deshalb erst kürzlich an die Frauenministerin appelliert, die gemeinsame Obsorge zu „überdenken“, wenn ein Elternteil gewalttätig geworden ist.



All das hat mit den schleißigen Ansprüchen zu tun, die von der Gesellschaft an gezeugt habende Männer gestellt werden. Ich schreibe bewusst nicht Väter, weil ich Väter, die ihre Verantwortung ernst nehmen, sprachlich unterscheiden möchte von Männern, deren Vatersein vor allem in der genetischen Verwandtschaft mit den Kindern besteht. Aber auch Letztere gelten der Allgemeinheit und den Ämtern als Väter, die ein Recht auf „ihre“ Kinder haben, selbst wenn sie es nur benützen, um die Mutter unter Druck zu setzen.

Dahinter steht die romantische Hoffnung, dass weitreichende Rechte und ein Vertrauensvorschuss nach Trennungen die Männer zu einer respektablen Teilnahme an der Kinderversorgung motivieren werden, sowie die Vorstellung, dass jede Art Vater für Kinder besser sei als gar keiner. Erfüllt hat sich diese Hoffnung nicht. Kinder fürchten sich vor prügelnden Vätern, auch wenn diese „nur“ die Mutter schlagen, und mitanschauen zu müssen, wie die Mutter misshandelt wird, ist traumatisierender, als vaterlos aufzuwachsen.

Klar, am schönsten wäre es, wenn alle Kinder von zwei Elternteilen gleichermaßen geliebt und umsorgt würden, aber Wunschdenken ist keine tragfähige Basis für den Umgang mit der Realität.

Anmerkung zum Schluss: Die Geburt des „eigenen“ Kindes, so sagte Kurz, habe ihm bewusst gemacht, wie viel Schönes es außerhalb der Politik gebe. Das ist insofern nicht enttäuschend, als man keine großen Erwartungen in seine Empathiefähigkeit setzen würde, aber grundsätzlich doch irritierend, weil von Politikern eigentlich erhofft werden dürfte, dass nicht nur ein eigenes Kind sie dazu bringt, das normale Leben „da draußen“ wahrzunehmen, in dem es viel Schönes gibt, aber auch vieles, das schöner zu machen Aufgabe von Politiker:innen wäre.