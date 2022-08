Elfriede Hammerl: Wer eine Frau ist

Ich bin eine Frau und einverstanden mit meinem biologischen Geschlecht. Das ist ein Glück. Es muss schlimm sein, Sexualität als Frau erleben zu wollen und mit einem Männerkörper geschlagen zu sein. Schwangerschaft erleben zu wollen und keinen Uterus zu haben. Als Frau von Männern begehrt werden zu wollen und von Männern nicht als Frau gesehen zu werden. Zum Beispiel. Ich beschreibe diese Form der Geschlechtsdysphorie, weil es vor allem die Aktivistinnen der Trans-Frauen sind, die aus der Feminismusdebatte eine Transgender-Debatte gemacht haben, und weil sie es sind, die diese Debatte mit großer Wut führen.

Ihre Wut gilt in hohem Ausmaß den von ihnen so genannten Cis-Frauen, Frauen also, die das Gefühl, im falschen Körper zu stecken, nicht kennen, zumindest nicht aus eigenem Erleben. Von ihnen fordern sie Anerkennung, Schutz und Solidarität ein. Aber sind sie ihrerseits solidarisch, respektvoll, verständnisvoll?

Manches an ihrer Vorgehensweise erinnert an die Misogynie der alten Patriarchen. Die Geringschätzung, mit der sie den sogenannten Cis-Frauen oft begegnen. Die Namen, die sie ihnen geben, von Cis – was suggeriert, dass die Mehrheit der Frauen bloß eine von vielen Unterkategorien einer Spezies sei – bis zu „TERF“ für jede Frau, die auch nur Fragen zur neuen Identitätspolitik stellt. Und die Feindseligkeit, mit der sie diese Cis-Frauen betrachten und die sie ihnen gleichzeitig unterstellen. So haben die alten Patriarchen auf die jungen Emanzen geschaut, angewidert und in ihrer Weltsicht gestört.

Schmähende Kürzel für Männer sind nicht im Umlauf. Der wahre Widerpart für die Aktivistinnen der Trans-Frauen sind, so scheint es, die Bio-Weiber, die ihnen den Körper voraushaben, den sie sich wünschen. Für diese grobe Schlussfolgerung kriege ich bestimmt Prügel. Denn natürlich geht es den Aktivistinnen nicht um etwas so Hässliches wie Neid (den ich persönlich per se verurteilenswert, sondern oft durchaus gerechtfertigt finde), es geht ihnen um das Etablieren eines bunten Angebots an verschiedenen Geschlechtern, so vielfältig, dass am Ende die Cis-Frauen darin auf- und untergehen. Ist es begreiflich, dass das manche (Cis-)Frauen ein wenig unrund macht?