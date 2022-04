Eva Linsinger: Österreich hat ein Korruptionsproblem

Wer das für Alarmismus hält, hat sich zu lange an den schludrigen Umgang mit Sauberkeit und Rechtsstaat gewöhnt. Ohne Vertrauen in eine unabhängige Justiz kann

keine Demokratie auf Dauer funktionieren – eine durch Skandalserien, (Kanzler-)Rücktritte und beklemmende Chat-Einblicke in den ÖVP-Maschinenraum ohnehin wankende Parteiendemokratie wie Österreich schon gar nicht. In der Justiz rumort es zu lange zu laut. Es untergräbt jegliches Vertrauen, wenn in der Justiz parteipolitische Grabenkämpfe toben und Spitzenbeamte sich als willige Erfüllungsgehilfen und politische Vorfeldorganisation der Minister- und Kanzlerpartei ÖVP gerieren und lieber „derschlagen“ statt aufklären. Wildwest-Ideen, etwa jene, Staatsanwälte bespitzeln zu lassen, passen in schlechte Filme, aber nicht in höchste Justizkreise. Justizministerin Alma Zadić ist dringend gefordert, die Justiz grundlegend neu aufzustellen – und zwar mit mehr Elan und Tempo, als sie bisher an den Tag legte.