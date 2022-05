Eva Linsinger: Schafft die Regierung das?

Leider begibt sich das Gegenteil: Die sicherheitspolitische Debatte, ob Österreichs heimelige Neutralität nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch zeitgemäß ist, will vom Kanzler abwärts niemand führen – weil die Mehrheit Österreichs keine Veränderung will. Das ist, mit Verlaub, eine dämliche Begründung. Erstens will die Mehrheit Österreichs auch vieles andere nicht, zum Beispiel hohe Steuern auf Arbeit zahlen, ohne dass das die Politik kümmert. Zweitens schafft sich jede Regierung, die ausschließlich der Mehrheit folgt, selbst ab – denn dann reichen wirklich Meinungsumfragen, dann braucht es keine Politik mehr. Wohlgemerkt: Es ist durchaus möglich, dass ein NATO-Beitritt keine gute Option für Österreich ist – aber zu der Schlussfolgerung sollte man nach ausgiebiger Debatte kommen und nicht durch plumpe Verhängung eines Diskussionsverbots. Politik bedeutet auch den Wettstreit der Argumente, um damit Mehrheiten zu gewinnen. Wer das verweigert, verengt den Handlungsspielraum.

Weitere Beispiele: Wo bleibt die nachhaltige Strategie, Österreich unabhängiger von Russlands Gaslieferungen zu machen? Wo der Notfallplan für Gasknappheit? Wo der energische Bund-Länder-Turbo beim Ausbau von Alternativenergie? Wo das ausgefeilte Konzept gegen Teuerung? Umfassende Antworten auf all diese drängenden Krisen-Fragen blieb ÖVP-Grün bisher schuldig. Womit die Zweifel immer lauter werden: Schafft die Regierung das? Oder ist sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt, mit dauernden Ministerwechseln und anderer Nabelschau?

Gewiss: Türkis-Grün regiert unter Extremumständen. Zwei Monate nach Amtsantritt von einer Corona-Pandemie überrollt, nach der Gesundheitskrise nahtlos vom Krieg in Europa überrascht zu werden, das bedeutet steile Problemberge, mit denen seit Jahrzehnten keine österreichische Regierung zu kämpfen hatte. Fast wehmütig denkt man manchmal an Zeiten zurück, wo das nervenzerfetzendste innenpolitische Ereignis des Monats aus Beamtengehaltsverhandlungen oder Ähnlichem bestand. Und: Niemand behauptet, dass es einfache Lösungen für all die komplexen Herausforderungen von Gas bis Sicherheit gibt. Nicht zuletzt: Es wäre falsch, zu behaupten, dass die Koalition Arbeitsverweigerung betreibt, sie packt durchaus große Brocken wie das Thema Pflege an und legte auch allerhand Einzelmaßnahmen gegen Teuerung und Energiekrise vor.